Alertă emisă pentru jumătate de București în aceste clipe. Atenție la următoarea oră

Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de tip Cod Galben valabilă până la ora 18.30.

Potrivit alertei, În jumătatea de vest a municipiului se vor averse torențiale care vor acumula 15…20 l/mp, descărcări electrice, grindină (1…2 cm).

Alerta e valabilă până la ora 18.30.

Anunț făcut de Apa Nova

Apa Nova Bucureşti anunţă că a intensificat măsurile de monitorizare şi intervenţie pentru a asigura funcţionarea în condiţii optime a sistemului de canalizare şi pentru a limita efectele episoadelor de ploi abundente asupra Capitalei, scrie News.ro.

Compania arată că luna iunie este caracterizată, din punct de vedere climatologic, de perioade cu instabilitate atmosferică accentuată şi precipitaţii importante cantitativ, care pot provoca acumulări de apă în zonele joase ale oraşului. În acest context, operatorul monitorizează permanent evoluţia condiţiilor meteorologice şi îşi adaptează în timp real capacitatea operaţională.

Potrivit Apa Nova, sistemul de canalizare al Bucureştiului este supravegheat continuu, fiind monitorizate peste 7.000 de semnale tehnice prin intermediul unor interfeţe digitale care urmăresc funcţionarea staţiilor de pompare a apelor uzate şi pluviale. Printre măsurile preventive implementate se numără verificarea şi testarea staţiilor de pompare din pasajele rutiere, controale ale reţelei de canalizare de pe marile bulevarde şi din zonele cu risc de acumulare a apei, precum şi operaţiuni de curăţare a gurilor de scurgere şi a reţelei de canalizare, realizate în colaborare cu administraţiile de sector.

De asemenea, sunt efectuate verificări tehnice în nodurile hidrotehnice şi în punctele considerate sensibile ale sistemului, iar utilajele şi echipele de intervenţie sunt pregătite pentru acţiuni rapide în cazul unor episoade de precipitaţii intense.

Compania atrage atenţia că peste 80% din suprafaţa Capitalei este în prezent impermeabilă sau semipermeabilă, ceea ce reduce semnificativ capacitatea de infiltrare naturală a apei în sol. În aceste condiţii, apa provenită din precipitaţii ajunge rapid în sistemul de canalizare de pe acoperişuri, parcări, bulevarde şi alte suprafeţe betonate. „În cazul unor precipitaţii extreme, peste media normală, reţeaua primeşte într-un timp foarte scurt volume uriaşe de apă”, precizează compania.

Pentru a răspunde acestor provocări, Apa Nova derulează un program de investiţii care vizează modernizarea colectoarelor, extinderea reţelei de canalizare şi construirea unor noi capacităţi de stocare a apelor pluviale. Astfel de proiecte sunt planificate în sectoarele 3 şi 4 şi au rolul de a prelua temporar volumele mari de apă în perioadele de vârf, urmând ca acestea să fie evacuate controlat ulterior.

În ceea ce priveşte capacitatea de intervenţie, operatorul precizează că dispune de aproximativ 35 de autospeciale de hidrocurăţare, 120 de autoutilitare şi 75 de echipamente de pompare, precum şi de echipe operative mobilizate în teren.

Totodată, Apa Nova recomandă bucureştenilor să verifice sistemele de preluare a apelor pluviale din parcările şi garajele subterane, să evite parcarea autovehiculelor în apropierea gurilor de scurgere şi să se asigure că uşile garajelor sunt etanş închise pentru a preveni infiltrarea apei în subsoluri. De asemenea, compania recomandă deconectarea aparatelor electrice din zonele expuse infiltraţiilor şi evitarea utilizării acestora în spaţii inundate.