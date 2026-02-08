Alertă în Aiud după ce două grenade au fost găsite pe un drum public, în apropierea unei unități militare

Două grenade defensive, fără focos, au fost descoperite, duminică, pe raza municipiului Aiud, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, elementele de muniție au fost ridicate de echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia, acestea urmând a fi distruse la o dată ulterioară.

„Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit în cursul acestei zile în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate. În urma recunoașterii, specialiștii au identificat două element de muniție (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică. Pentru gestionarea acestei situații de urgență s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecția populației și securizarea zonei pe timpul desfășurării misiunii”, au precizat oficialii ISU.

ISU reamintește cetățenilor că, în cazul în care descoperă elemente de muniție rămase neexplodate, au obligația de a nu le atinge, de a nu le lovi sau mișca și de a anunța imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112, atrăgând atenția că orice manevrare necorespunzătoare poate avea consecințe extrem de grave.

