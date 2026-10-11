Alertă în Cluj, după ce pe o stradă a fost observat un dispozitiv în formă de dronă. Ce a găsit Poliția

Autorităţile din judeţul Cluj s-au mobilizat, duminică seară, după ce o persoană a anunţat că pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca se află un dispozitiv de mici dimensiuni, asemănător unei machete de avion. Verificările au arătat că nu este o dronă, ci un aeromodel telecomandat.

Duminică, în jurul orei 20.00, Poliţia Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Calea Floreşti din oraș se află un dispozitiv de mici dimensiuni, cu aspectul unei machete de avion.

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti, care au identificat un obiect cu configuraţie aerodinamică specifică unei aeronave, posibil destinat activităţilor de agrement. În urma verificărilor preliminare efectuate de specialiştii pirotehnişti, s-a stabilit că obiectul nu este o dronă, ci un dispozitiv aeromodel cu comandă de la distanţă”, informează oficialii Poliţiei judeţului Cluj, citați de News.ro.

Cercetările cu privire la provenienţa machetei continuă, sub coordonarea Parchetului, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care aeromodelul a ajuns pe stradă.