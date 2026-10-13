Alertă în Germania: Aeroportul din Nürnberg, închis / Avioane Eurofighter au escortat un avion de pasageri aflat în „urgență aeriană”

Aeroportul din Nürnberg, al doilea cel mai mare din Bavaria ca volum de trafic, a suspendat toate operațiunile de zbor marți, în urma unei alerte de securitate declanșate în spațiul aerian german.

Avioane de vânătoare Eurofighter au fost mobilizate pentru a escorta aeronava care se îndrepta din Corfu, Grecia către Germania, din cauza unei „situații de urgență aeronautică”, potrivit The Independent.co.uk.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că avioanele militare s-au întors între timp la bază, după ce aeronava a aterizat în siguranță la Nürnberg.

Poliția a anunțat că a primit o sesizare privind o „urgență aeriană neclară” și că desfășoară anchete pentru a stabili cauza, decolările și aterizările fiind suspendate ca măsură de precauție.

Conform ziarului Bild, presupusele observări ale unor drone perturbaseră deja traficul aerian pe aeroport în noaptea de luni spre marți, între orele 02:00 și 04:00, când trei piloți au raportat un obiect în timpul decolării sau aterizării.

„Măsurile luate, care au inclus, printre altele, un elicopter al poliției, nu au dus la identificarea obiectului semnalat”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Petzold. „Inspectoratul poliției de frontieră din Nürnberg desfășoară în prezent investigații suplimentare pentru a clarifica evenimentele,” a adăugat el.

Incidentul are loc la două luni după ce o dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită la Aeroportul din Leipzig. În acest caz, autoritățile germane au identificat doi suspecți: un cetățean rus originar din Belarus și un cetățean leton născut în Rusia.

Guvernul german a afirmat că Rusia se afla în spatele incidentului și a luat o serie de măsuri, inclusiv închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din țară.

Kremlinul a reacționat. „Berlinul s-a angajat în mod deliberat într-o provocare flagrantă menită să escaladeze tensiunile în relațiile ruso-germane. Acțiunile autorităților germane vor primi un răspuns ferm”, a declarat ministerul rus.