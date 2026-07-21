Alertă în Grecia: Doi turiști au fost înjunghiați la Acropole, poliția a sosit la fața locului

Alarma a fost dată în această dimineață la intrarea sudică a sitului arheologic al Acropolei, vizavi de Muzeul Acropolei și de casele de bilete, în urma unei sesizări privind un bărbat care ținea un cuțit și îi amenința pe trecătorii aflați în zonă. Acesta a înjunghiat doi turiști înainte de sesizarea autorităților, relatează Kathimerini.

Potrivit informațiilor disponibile, o femeie aflată în trecere a informat Centrul de Intervenție Rapidă al Poliției despre incident. La intervenția polițiștilor s-a constatat că bărbatul atacase deja, fără nicio provocare, doi turiști din Statele Unite ale Americii, rănind o femeie la coapsă și bărbatul care încercase să o protejeze la încheietura mâinii.

Metro scrie că ambii turiști ar fi cetățeni americani de origine elenă.

Turiștii înjunghiați la Acropole se află în afara pericolului

La fața locului a fost chemată o ambulanță a Serviciului Național de Ambulanță (EKAB), pentru acordarea primului ajutor răniților, care au fost ulterior transportați la Spitalul „Crucea Roșie” din Atena.

Ambii răniți primesc îngrijiri medicale și nu se află în pericol, însă încă nu s-a decis dacă vor fi internați în spital.

Potrivit primelor informații, autorul atacului este un cetățean grec în vârstă de 60 de ani care suferă de probleme psihice. Presa elenă speculează că este posibil ca el să fie o persoană fără adăpost. A fost imobilizat imediat și arestat de polițiști după sosirea lor la fața locului.

Polițiștii cred că atacatorul a fost arestat în trecut

Ofițerii poliției din Atena cred că este aceeași persoană care fusese arestată în trecut pentru insultă și deținere de cuțit. Acesta fusese internat de două ori în clinici de psihiatrie, iar un ordin emis de procuror în 2022 pentru internarea sa obligatorie nu a fost pus în aplicare, deoarece autoritățile nu au reușit să îl localizeze.

Dealul Acropolei atrage milioane de turiști în fiecare an. În 2025, situl a fost vizitat de 4,6 milioane de persoane.

Deși atacurile sunt rare în Grecia, în luna aprilie a acestui an un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul cu o pușcă într-un birou al serviciului de asigurări sociale și într-un tribunal din centrul capitalei.

Patru persoane au fost rănite.