Împușcături în centrul Atenei. Un bărbat a început să tragă și a rănit mai multe persoane, apoi a fugit

Poliția din Atena este în căutarea unui atacator înarmat, în vârstă de 89 de ani, potrivit relatărilor din mass-media locală, care a deschis focul marți într-un birou de asigurări sociale și în clădirea unui tribunal din centrul orașului, rănind cel puțin patru persoane, transmite Associated Press.

Poliția din capitala elenă a anunțat că atacatorul înarmat cu o pușcă a deschis inițial focul la biroul de asigurări sociale, rănind un angajat. Polițiștii ajunși la fața locului i-au acordat îngrijiri bărbatului rănit, însă atacatorul a reușit să scape.

Presa locală a difuzat imagini surprinse de camerele de supraveghere, despre care a spus că provin de la un magazin din apropierea biroului de asigurări sociale, în care se vede un bărbat mergând calm pe stradă, ținând în mâna dreaptă ceea ce pare a fi o pușcă cu țeavă scurtă.

Același bărbat este suspectat că a deschis ulterior focul la parterul unui tribunal dintr-o altă zonă aflată în centrul Atenei, unde mai multe persoane au fost rănite, polițiștii precizând că au găsit arma atacatorului.

Αυτός είναι ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που πυροβόλησε σήμερα 5 άτομα στο κέντρο της #Αθήναςhttps://t.co/rr5yDkLMR0 — iefimerida (@iefimerida) April 28, 2026

Ce se știe până acum despre atacul armat din Atena

Imagini difuzate la televiziune arătau echipaje de ambulanță transportând cel puțin trei persoane de la tribunal către ambulanțe aflate în așteptare.

Stratis Dounias, președintele Sindicatului Angajaților din Sistemul Judiciar din Atena, a declarat că informațiile inițiale indică faptul că bărbatul a tras în podea, în interiorul unuia dintre birourile din clădirea tribunalului.

Cel puțin trei angajate ale instanței au fost rănite ușor de alice care au ricoșat, în timp ce relatările din presă au arătat că o a patra angajată a fost transportată la spital fără răni fizice.

Motivul atacului nu era clar. Postul public de televiziune ERT a relatat că atacatorul ar fi lăsat plicuri cu documente după atacul de la tribunal, afirmând că acestea reprezintă motivele acțiunilor sale.

Scene de haos în centrul capitalei Greciei

Alexandros Varveris, directorul Fondului Național de Asigurări Sociale (EFKA), a declarat că atacatorul a urcat la etajul al patrulea al birourilor fondului din zona Kerameikos, în centrul Atenei, și a deschis focul după ce i-a strigat unui angajat să se aplece. Glonțul a lovit un alt angajat, care a fost rănit la picior. Varveris a spus că atacatorul purta un pardesiu sub care ascunsese pușca.

„A intrat, a urcat la etajul patru, a ridicat pușca, i-a spus unui angajat să se aplece și a lovit pe altul”, a declarat Varveris pentru postul de radio ERT. El a precizat că atacatorul nu părea să fi vizat în mod specific angajatul pe care l-a rănit.

Angajatul rănit a fost transportat la spital, după ce poliția i-a aplicat un garou la picior, la fața locului.

Violența armată este relativ rară în Grecia, unde deținerea de arme de foc este permisă, dar strict reglementată.