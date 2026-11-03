Alertă în Polonia după o amenințare cu bombă: Un avion care trebuia să aterizeze pe „Chopin”, trimis pe alt aeroport din Varșovia, care a fost închis imediat

Aeroportul Modlin de lângă Varșovia a fost închis marți până la noi ordine, după aterizarea unui avion provenind din Londra care trebuia să ajungă pe cel mai mare aeroport polonez, „Frédéric Chopin”, situat tot lângă Varșovia.

La ora 9:54 a fost declanșată o alarmă privind o amenințare cu bombă la bordul aeronavei care efectua zborul pe ruta Londra Heathrow (LHR) – Aeroportul Chopin din Varșovia (WAW), a anunțat aeroportul Modlin.

La ora 10:01, avionul de tip Boeing 737 MAX a aterizat pe aeroportul Varșovia/Modlin.

La bordul aeronavei se aflau în total 181 de persoane. La momentul aterizării, avionul avea aproximativ 3,7 tone de combustibil.

la ora 10:01, a început procesul de debarcare a pasagerilor.

După coborârea din avion, pasagerii vor aștepta în sala de sosiri a aeroportului Varșovia-Modlin.

Măsurile ulterioare se desfășoară în conformitate cu procedurile de securitate. În acest moment, nu oferim informații suplimentare privind desfășurarea acțiunilor serviciilor de securitate.

După aterizare, avionul a fost dirijat către un loc desemnat pentru intervenția echipelor de geniști și alte măsuri pe care le-ar putea lua autoritățile.

„Având în vedere situația creată, Aeroportul Varșovia/Modlin rămâne închis până la noi ordine. Serviciile competente desfășoară în prezent acțiuni menite să verifice amenințarea semnalată și să asigure siguranța tuturor persoanelor aflate pe teritoriul aeroportului”, se mai spune în comunicat.

Foto: Boarding1now | Dreamstime.com