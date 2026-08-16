Alertă în Portul Tomis și la Eforie Nord. Fragmente de dronă au ajuns la mal. Autoritățile intervin

Obiecte suspecte, asemănătoare unor fragmente de dronă, au fost semnalate duminică în Portul Tomis din Constanța și pe plaja din Eforie Nord. Zona a fost delimitată de polițiști, potrivit ziarului local Ziua Constanța.

Turiştii aflaţi pe plaja din Eforie Nord au observat un obiect de formă cilindrică, cu suprafața ruginită, adus de valuri la mal şi au anunţat autorităţile. Obiectul a fost găsit în dreptul Hotelului Steaua de Mare.

Zona a fost securizată, iar oamenii au fost sfătuiți să nu se apropie, să nu atingă și să nu încerce să deplaseze obiectul.

Mobilizare este și în Portul Tomis din Constanța, după a fost semnalat, în zona digului, un obiect plutitor, ce seamănă cu un fragment de dronă navală.

Polițiștii se află la fața locului și fac verificări pentru identificarea obiectului semnalat și stabilirea naturii acestuia, potrivit sursei citate.

Mai multe fragmente de dronă au ajuns în ultimele zile pe plajele din Costineşti, Saturn şi Olimp, fiind aduse la mal de valuri.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, o dronă care a intrat în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, a fost doborâtă de o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, într-o zonă nepopulată din județul Galați.