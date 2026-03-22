Alertă în Tulcea: Forţele Aeriene Române au detectat o ţintă în apropierea spaţiului aerian românesc. A fost emis un mesaj RO-Alert

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, duminică seară, pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Aceştia sunt avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian deoarece forţele Aeriene Române au detectat ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc, transmite News.ro

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, duminică seară, pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Aceştia sunt avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian deoarece forţele Aeriene Române au detectat ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc.



„În urmă cu câteva minute IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează locuitorii despre faptul ca este posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea.



Oamenii sunt sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau în clădiri de protecţie civilă. Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Potrivit ISU Tulcea, până în acest moment nu au fost apeluri recepţionate în dispeceratul inspectoratului tulcean.

Avioane de vânătoare, ridicate în aer să monitorizeaze situația

Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naționale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina, transmite MApN

Aviația de vânătoare patrulează în nordul județului Tulcea pentru monitorizarea situației.

„Ministerul Apărării Naționale se coordonează cu aliații în timp real. Vom reveni cu detalii referitoare la acest subiect”, a anunțat Armata.