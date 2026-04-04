Alertă la Bushehr. Atac lângă singura centrală nucleară din Iran, temeri privind un incident atomic

Centrala nucleară iraniană de la Bushehr. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cel puțin o persoană a murit după ce un proiectil a lovit perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, din sud-vestul Iranului, sâmbătă, potrivit agenției de știri iraniene semi-oficiale Tasnim, citată de Sky News și The New York Times.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că Iranul a notificat-o oficial cu privire la acest incident, dar că nu s-a semnalat nicio creștere a nivelurilor de radiații.

Directorul agenției, Rafael Mariano Grossi, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este profund îngrijorat de incident și a subliniat că centralele nucleare și zonele înconjurătoare nu trebuie atacate niciodată pentru a evita accidentele nucleare.

Iranul susține că un agent de pază și-a pierdut viața în urma atacului, iar o clădire a fost avariată.

Este a patra oară când instalația a fost ținta unui atac în timpul războiului.

La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc.

Anterior, bombardamentele în Iran i-a determinat pe ruși să ceară permisiunea de a-și evacua personalul de la centrala nucleară Bushehr.