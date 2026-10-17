Alertă la graniță: Avioane F-18 ridicate de la sol și RO-Alert în Tulcea din cauza unei ținte aeriene

Radarele MApN au detectat o țintă aeriană în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe teritoriul Ucrainei, anunţă MApN.

Ținta evolua înspre graniţa cu România, la nord de localitatea Plauru din judeţul Tulcea, conform Ministerului Apărării.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 01:54. Alerta aeriană a încetat la ora 02.30.

Autoritățile spun că ținta nu a pătruns în spațiul aerian național.

Astfel de incidente au devenit frecvente în zona de frontieră după intensificarea atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Doar miercuri, populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit patru alerte.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor Ro-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în întreaga perioadă 2023 – 2025.