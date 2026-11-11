Alertă la granița României. Armata a ridicat două avioane de luptă F-16

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri seară că sistemul său de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor.

Două aeronave de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, precizează ministerul, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției.

UPDATE ora 22:20: Alerta aeriană a încetat în urmă cu puțin timp, la ora 22:17. Conform MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Știrea inițială: „Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord a județului Tulcea, iar la ora 21.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a mai anunțat instituția.

RO-Alert pentru Tulcea

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit acest mesaj RO-Alert şi au fost sfătuiţi să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească. Autorităţile au identificat o dronă care se apropia de graniţă.

„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului după ce SMFA a identificat o ţintă care se apropie de zona de nord a graniţei României cu Ucraina în apropiere de judeţul Tulcea”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, potrivit News.ro.

Cetăţenilor li s-a recomandat să se adăpostească în beciuri.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, scrie în mesajul RO-Alert.