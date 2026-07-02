Alertă meteo cod roșu de furtuni, emisă acum pentru mai multe localități

ANM a emis primul cod roșu de vijelii puternice pentru ziua de joi.

Avertizarea este valabilă pentru mai multe localități din județul Tulcea. Este vorba desprea Baia, Casimcea, Stejaru și Beidaud.

Codul roșu, o atenționare nowcasting, este valabil între 13.40 și 14.40.

Conform ANM, se vor semnala averse care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 25…40 l/mp.

Meteorologii au actualizat prognoza joi, avertizând că toată țara este sub avertizare de vreme extremă. Furtuni sunt prognozate și pentru ziua de vineri.