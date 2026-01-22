Alertă meteo de polei emisă de ANM pentru București și Ilfov. Atenție pe străzi în următoarele ore

Meteorologii au emis joi dimineață o avertizare nowcasting cod galben de precipitații mixte și polei, valabilă în Municipiul București în următoarele ore. Vizat de alerta meteo este și județul Ilfov.

Alerta tip nowvasting a intrat în vigoare de la ora 09.00 și este valabilă până la ora 11.00.

„Se vor semnala: precipitatii mixte care local depun polei”, a transmis ANM.

Cod galben de precipitații mixte și polei este valabil în Municipiul București, în Ilfov, precum și în județele Giurgiu și Teleorman.

Poleiul este periculos pentru transporturi și pietoni, deoarece creează suprafețe extrem de alunecoase, care pot duce la accidente.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.