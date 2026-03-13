Alertă aeriană la baza din Turcia unde americanii au zeci de bombe nucleare / Ce s-a văzut pe cerul de deasupra Incirlik – VIDEO

Sisteme de apărare aeriană Patriot la baza Incirlik din Adana, Turcia, pe 19 februarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sirene au fost auzite la baza aeriană Incirlik utilizată de NATO, în provincia Adana, situată în sud-estul țării, a raportat vineri agenția de stat turcă Anadolu, preluată de France Presse.

„Sirene au fost auzite vineri la baza aeriană Incirlik din Turcia”, a transmis agenția în ediția sa în limba engleză, fără a preciza ora incidentului și fără a furniza alte detalii.

Baza aeriană de la Incirlik a forțelor aeriene turce este foarte importantă și pentru Statele Unite, care a poziționat acolo peste o mie de militari, dar și zeci de arme nucleare tactice, inclusvi bombe nucleare B61.

Potrivit presei turcești, sirenele au sunat în Adana în jurul orei 03:25 timp de cinci minute.

În imagini neverificate postate pe rețelele de socializare se aude sunetul sirenelor aeriene și se vede pe cer ceea ce pare o rachetă balistică.

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/wBEwzCTGv6 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Video which appears to show a unknown ballistic missile in the sky over NATO’s Incirlik Air Base in Turkey, following reports of air raid sirens and explosions heard earlier in several towns surrounding Incirlik. pic.twitter.com/3apDnVyWQi — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Două rachete au fost distruse până acum în spațiul aerian turc de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Prima rachetă balistică lansată de Iran care a vizat Turcia a fost doborâtă miercurea trecută, 4 martie.

De asemenea, sistemele de apărare aeriană ale NATO din estul Mediteranei au doborât luni o rachetă balistică lansată din Iran care a intrat în spațiul aerian al Turciei.