Alertă meteo imediată de la ANM: Ploi torențiale, vijelii puternice și grindină

Meteorologii au emis, sâmbătă după-amiază, mai multe avertizări nowcasting cod galben de furtună pentru localităţi din mai multe județe.

Alerte meteo în vigoare până la ora 18:20:

Județul Arad: Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Vinga, Macea, Secusigiu, Șicula, Zimandu Nou, Șimand, Semlac, Sintea Mare, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanți.

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani;



ANM anunță că în aceste zone vor fi averse torențiale care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h), posibil grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Alerte meteo în vigoare până la ora 18.00 în următoarele zone:

Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Frumușica, Tudora, Cristești, Călărași, Hlipiceni, Todireni, Prăjeni, Răușeni.

Județul Suceava: Dolhasca, Liteni.

Județul Iaşi: Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Tătăruși, Șipote, Vânători, Ceplenița, Vlădeni, Andrieșeni, Sirețel, Gropnița, Plugari, Coarnele Caprei, Fântânele.

Județul Vaslui: Vaslui, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Solești, Muntenii de Jos, Voinești, Muntenii de Sus, Laza, Pungești, Ștefan cel Mare, Poienești, Oltenești, Pușcași, Gherghești, Delești, Tătărăni, Deleni, Gârceni, Cozmești, Tanacu, Crețești, Bogdana, Bălteni.

Conform ANM, local vor fi averse care vor acumula 15…20 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și intensificări ale vântului cu viteze de 40…55 km/h.

Alerte meteo în vigoare până la ora 17.30 în următoarele zone:

Județul Sălaj: Almașu, Românași, Buciumi, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Fildu de Jos, Agrij, Zimbor, Treznea;

Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Căpușu Mare, Gârbău, Izvoru Crișului;

Potrivit ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Județul Mureş: Gurghiu, Brâncovenești, Deda, Reghin, Batoș, Râciu, Aluniș, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Rușii-Munți, Suseni, Ideciu de Jos, Fărăgău, Crăiești, Băla, Cozma;

Vor fi averse torențiale care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), spune ANM.

Alerte meteo în vigoare până la ora 17.00 în următoarele zone:

În județul Cluj, sunt vizate localitățile: Mociu, Cămărașu, Căianu, Cătina, Țaga, Suatu, Geaca, Pălatca, Buza. În Bistriţa-Năsăud, sunt vizate: Chiochiș, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie;

Conform ANM, vor fi averse torențiale care vor acumula local 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În județul Iași, va fi cod galben în localitățile: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Miroslava, Lețcani, Popricani, Voinești, Dumești, Comarna, Valea Lupului, Schitu Duca, Popești, Ungheni, Rediu, Horlești, Bârnova, Aroneanu, Țuțora.

Meteorologii spun că vor fi vijelii (intensificări ale vântului cu rafale de 50…70 km/h), local averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), descărcări electrice.