Alertă meteo pentru vânt puternic. Județele vizate de cod galben și portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare Cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabilă până vineri dimineața, în județul Caraș-Severin, precum și un Cod galben de fenomene similare, ce vizează zone din trei județe.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 4 decembrie, ora 10:00 – 5 decembrie, ora 10:00, pe raza județului Caraș-Severin va fi Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de 70 – 90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h, scrie Agerpres.

De asemenea, până joi, la ora 22:00, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în zone din județele Sibiu, Hunedoara și Alba, unde vitezele la rafală vor depăși temporar 90 – 110 km/h, la altitudini mari.

Potrivit meteorologilor, în perioada 4 decembrie, ora 10:00 – 6 decembrie, ora 22:00, va fi valabilă o informare de intensificări temporare ale vântului, valabilă în majoritatea regiunilor.

Astfel, pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est, se vor înregistra viteze ale vântului în general de 45 – 55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60 – 80 km/h.

