Meteorologii au emis marți trei alerte cod portocaliu și galben de ploi însemnate și vânt puternic, valabile până mâine seară, la ora 20.00. Potrivit ANM, furtuni și vânt și vor fi până vineri în cea mai mare parte a ţării.

Prima alertă cod galben de vânt este valabilă de astăzi, de la ora 10.00, până mâine, la ora 10.00. În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.

Vodul galben de vânt valabil în 17 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 10

Ulterior, de la ora 20.00, intră în vigoare două alerte cod portocaliu și galben de ploi însemnate cantitativ, în vigoare până mâine seară, la ora 20.00.

Codul galben vizează județe din Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și local în nordul Carpaților Orientali. Aici, va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.

Codul galben este în județe din Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Aici, vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…70 l/mp, și pe arii restrânse în jurul a 80…90 l/mp.

Codurile portocaliu și galben valabile în 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20

Vreme severă până vineri

Potrivit prognozei ANM, vântul va avea intensificări, marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/ 20 noiembrie) în toate regiunile. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100 km/h.

În intervalul menționat în jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local cantitățile de apă vor fi în general de 25…60 l/mp.

La București se încălzește

Pentru Capitală, ANM anunță că marți valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat ziua, apoi va fi în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valori de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6…8 grade.

Miercuri, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (cantități de apă în general de 3…5 l/mp), iar vântul va sufla moderat, cu intensificări noaptea (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă de 8…9 grade.

Joi, vremea se va încălzi devenind mai caldă decât în mod normal pentru această dată, astfel temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade. Cerul va avea înnorări, iar noaptea temporar va ploua (se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea (viteze în general de 50…55 km/h).

În intervalul 17 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 10 pentru zona municipiului București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.