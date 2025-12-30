Alerte de ninsoare viscolită și vânt puternic până în seara de Revelion. HARTA zonelor vizate de vremea rea

Numeroase județe se află până pe 31 decembrie, la ora 20.00, sub atenționări cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zona montană, emise de meteorologi. În unele zone, vântul va bate cu o putere de până la 120 km/h.

Primul cod galben emis de ANM este valabil între 30 decembrie, ora 10 – 30 decembrie, ora 20. Vizate sunt vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Codul galben emis de ANM este valabil între 30 decembrie, ora 10 – 30 decembrie, ora 20

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

De asemenea, de diseară, de la ora 20.00 va intra în vigoare un al doilea cod galben de vânt puternic, valabil până mâine, 31 decembrie, ora 08.00.

În nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50…65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Codul galben este valabil între 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08

Vremea în Ajunul Revelionului

De miercuri, 31 decembrie, ora 08, până pe 31 decembrie, ora 20, este în vigoare un alt cod galben de vânt puternic și viscol la munte.

În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Codul galben de vânt este valabil între 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că marți cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de -7…-4 grade.

Miercuri, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade.