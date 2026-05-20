Alerte de vreme rea în România: Ploi și vânt puternic în mai multe zone ale țării. Cum va fi vremea în București

Meteorologii anunţă cod galben de vânt puternic în mai multe zone ale ţării şi instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est, până sâmbătă dimineaţă. Şi municipiul Bucureşti este vizat de o avertizare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) precizează că, până sâmbătă dimineaţă, în special în jumătatea de est a ţării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp”, a transmis ANM.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h.

Miercuri, până la ora 22.00, este cod galben de vânt puternic în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei, unde meteorologii anunță intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h.

Joi, în intervalul orar 06:00 – 21:00, avertizarea de cod galben se va extinde în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului, unde vor continua intensificările vântului. HARTA ANM

Vremea în Bucureşti

Pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate, intensificări ale vântului, din 20 mai, ora 10:00, până în 23 mai, ora 10:00, precizează ANM.

Vremea se va menţine normală termic de miercuri dimineață până joi la ora 09:00, dar va fi şi uşor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza şi noaptea vor fi averse (5…8 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade, iar cea minimă de 12…14 grade.

De joi dimineață până vineri la ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare şi vor fi perioade cu averse (6…8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 23…25 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

Perioade cu averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului sunt anunțate de vineri dimineață până sâmbătă la ora 10:00. Cerul va avea înnorări temporare, temperatura maximă fiind de 21…23 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.