Alerte meteo. Două avertizări cod galben, emise de meteorologi. Care sunt zonele vizate

Meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea pentru acest final de săptămână. Potrivit ANM, vineri și sâmbătă vor fi furtuni și vijelii în estul țării. Totodată, estul țării se află sub cod galben de vânt puternic.

„Vineri (22 mai) în sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă (23 mai) îndeosebi în sudul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină”, anunță ANM.

Local, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

Cod galben de vânt în estul țării

Prima avertizare meteo cod galben este valabilă pentru nouă județe din estul țării. A intrat în vigoare la ora 10.00 și este valabilă până la ora 21.00.

În acest interval, „vor fi intensificări ale vântului în Moldova și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”.

A doua avertizare de cod galben, tot pentru vânt, este valabilă de pe 23 mai, de la ora 6.00 și până la ora 21.00.

„Vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și în estul și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”, anunță ANM.