Alerte meteo pentru jumătate din țară. Ploi torențiale prognozate pânâ mâine

Meteorologii au emis sâmbătă două avertizări meteo de furtuni pentru jumătate din teritoriu.

O avertizare cod portocaliu anunţă averse torenţiale importante cantitativ și intră în vigoare sâmbătă, 16 mai, la ora 14 şi este valabilă până duminică, 17 mai, la ora 10.

Potrivit meteorologilor în acest interval, în judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi în zona de munte a judeţelor Gorj şi Prahova vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 40…60 l/mp şi izolat de 70 l/mp.

Totodată, sudul Crişanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei sunt sub atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii.

Avertizarea este valabilă din 16 mai, de la ora 12 până pe 17 mai, la ora 10.