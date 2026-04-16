Alex Manninger a murit la 48 de ani. Fostul internațional care a jucat pentru Arsenal și Juventus a fost implicat într-un accident de mașină

Alex Manninger, un fost portar al naționalei de fotbal a Austriei care a evoluat pentru Arsenal FC și pentru o serie de cluburi italiene cunoscute, a murit într-un accident rutier joi, la vârsta de 48 de ani, transmite Reuters.

Cotidianul Kronen Zeitung și alte ziare austriece au relatat că vehiculul lui Manninger a fost lovit de un tren de pasageri la o trecere fără barieră în apropierea orașului Salzburg.

Manninger a bifat 33 de selecții pentru Austria și a jucat la Arsenal, în principal ca rezervă, între 1997 și 2001. A fost primul fotbalist austriac care a evoluat vreodată în Premier League. El și-a încheiat cariera la Liverpool FC în sezonul 2016–2017, fără a bifa însă vreo prezență.

În Italia, a evoluat pentru ACF Fiorentina, Torino FC, Bologna FC 1909, AC Siena, Udinese Calcio și Juventus FC.

Manninger a fost campion în Premier League și Serie A

A câștigat campionatul Premier League și FA Cup în 1998 cu Arsenal, dar și Serie A cu Juventus, la finalul sezonului 2011-2012.

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil al fotbalului austriac, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat într-un comunicat Peter Schöttel directorul Asociației de Fotbal din Austria.

„Prin cariera sa internațională, a stabilit standarde și a inspirat și format mulți tineri portari. Profesionalismul, calmul și fiabilitatea sa l-au făcut o parte importantă a echipelor sale, precum și a echipei naționale”, a adăugat el.