Alexandra Căpitănescu, mesaj în scandalul privind voturile juriului din Moldova la Eurovision: „Nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere

Alexandra Căpitănescu și delegația României de la Eurovision au revenit în țară, duminică, 17 mai 2026, după ce s-au clasat pe locul al 3-lea în competiția de la Viena. Inquam Photos / Octav Ganea

Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, clasată pe locul al treilea în finala concursului, intervine în controversa generată de punctajul pe care juriul din Republica Moldova l-a acordat României – doar trei puncte. „Abia așteptăm să cântăm la Chișinău”, spune artista.

În finala de duminică a Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a obținut 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova și 12 puncte (maxim) din partea publicului.

„Nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane”

Într-un mesaj postat pe Instagram, reprezentanta României la Eurovision le mulțumește fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că au votat-o.

„Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor șapte persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină, ba din contră, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a scris Alexandra Căpitănescu.

Reprezentanta României la Eurovision 2026 mai scrie că așteaptă să concerteze la Chișinău și să „colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici”.

„Noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”

Votul acordat de juriul național al Republicii Moldova în finala Eurovision 2026 de la Viena a provocat un val de reacții în online, după ce România a primit doar 3 puncte, iar Ucraina nu a fost punctată deloc. „Am avut o reacție de șoc”, a spus Margarita Druță, cea care a anunțat punctajul acordat de juriul de la Chișinău la Eurovision.

Luni, tot în contextul scandalului generat de voturile acordate de către jurații moldoveni, Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director general al Teleradio-Moldova: „Ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri”.