Alexandru Nazare: „Autostrăzile se reflectă ca și cheltuială și în datorie publică, și în deficit. De-aia sunt blocaje pe Autostrada Moldovei astăzi”

Alexandru Nazare, membru în Consiliul de Administrație al BNR, a vorbit despre problema deficitului bugetar, joi, la Forumul Național „Viitorul Agriculturii”, și a declarat că autostrăzile „nu se mai reflectau pe deficit” și „nu mai erau o presiune în plus pentru stat” dacă „erau gestionate prin Banca de Dezvoltare, dacă erau gestionate prin bănci sau prin astfel de structuri”, transmite Agerpres.

„În PNNR am avut 15 miliarde pentru împrumuturi. În loc să folosim împrumuturile pentru mediul privat, să punem cele 15 miliarde la dispoziția unor bănci ca ele să creeze proiecte și să poată să dea finanțări cu dobânzi mici, pentru că noi le luăm de la Comisie cu dobândă mică, noi am pus autostrăzi pe împrumut. Nu le-am pus pe grant, le-am pus pe împrumut, și atunci banii ăia, 15 miliarde, care erau destinați pentru toate aceste lucruri – poate nu 15 miliarde, și 3 miliarde, și 5 miliarde, nu toți banii, dar erau un început, am pus pe autostrăzi. Autostrăzile se reflectă ca și cheltuială și în datorie publică, și în deficit. De-aia sunt blocaje pe Autostrada Moldovei astăzi, pentru că se reflectă și în datorie publică, și în deficit”, a declarat Alexandru Nazare.

Nazare, fost ministru al finanțelor, consideră că „Ministerul Economiei cu Ministerul Finanțelor trebuie aduse împreună”.

„Dacă ne uităm în structura Ministerului Economiei, o să vedem că Ministerul Economiei face și turism, face și apărare, face și scheme de film, face multe alte lucruri, face un ghiveci de lucruri și el ar trebui să gândească business. Dacă gândește business, ar trebui să aibă resurse. Resursele unde sunt? Resursele sunt la Finanțe. Schemele de ajutor de stat sunt la Finanțe sau în alte părți. El nu e gestionarul resurselor și el nici nu vede cât spațiu fiscal ai la dispoziție. De aceea, din punctul meu de vedere, ar trebuit să corectăm acest lucru. Nu trebuie luat tot din Ministerul Economiei, dar Ministerul Economiei cu Ministerul Finanțelor trebuie aduse împreună, pentru că avem nevoie de un creier economic în guvern care să ia aceste decizii”, a declarat Alexandru Nazare.

El susține că „România are în continuare un potențial foarte mare, dar ca să atingem acest potențial trebuie să ne schimbăm mentalitatea”.

„Nu sunt măsuri de făcut pe jumătate acum. Dacă vrem să rezolvăm ceva, trebuie să luăm măsuri fundamental diferite astăzi, ca să schimbăm lucrurile, să schimbăm orientarea pe care am luat-o. Cred că e o idee foarte bună să ne uităm în zona fondurilor de investiții, dar trebuie să vedem exact cum, unde este optimul în care statul și privatul să lucreze împreună, având încredere unul în altul, nu creând prăpăstii între unul și altul. Și cred că trebuie să ne gândim mult mai bine cum gestionăm și cum negociem programele astea la Bruxelles”, a mai spus fostul ministru.

Un document publicat miercuri de Comisia Europeană arată că România continuă să se confrunte cu dezechilibre excesive, deoarece deficitele sale fiscale și de cont curent s-au mărit, iar competitivitatea costurilor s-a deteriorat în 2024. Deficitul public al țării noastre a fost de 9,3% din PIB în 2024, iar previziunile Executivului comunitar îl plasează la 8,6% în 2025.