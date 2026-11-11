Alexandru Nazare dă explicații în Parlament privind situația bugetară. Prima moțiune cu care se confruntă guvernul Niculescu

Ministrul Finanțelor va merge astăzi, de la ora 10.00, în plenul Senatului unde se va dezbate moțiunea simplă depusă de AUR.

„Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, este titlul moțiunii simple semnată de 30 de parlamentari AUR și patru neafiliați.

Votarea unui moțiuni simple nu produce niciun efect asupra Guvernului, dar ea este un instrument prin care Parlamentul își exercită controlul asupra executivului.

AUR reclamă în moţiunea simplă că Guvernul Bolojan a acuzat guvernul Ciolacu că ascunde adevăratul dezastru al dezechilibrului bugetar, iar Guvernul Ciolacu a preluat această deprindere de la predecesorul său, Guvernul Ciucă, care s-a inspirat, la rândul său, din activitatea guvernelor precedente. AUR mai spune că Alexandru Nazare, noul şi în acelaşi timp vechiul ministru al Finanţelor este hotărât să ducă această tradiţie mai departe.

„Se schimbă guvernele, se ajustează discursurile, dar reflexul de a administra informaţia servită populaţiei în locul problemelor rămâne acelaşi. În România de astăzi, transparenţa bugetară continuă să fie o promisiune recurentă a fiecărui nou guvern o obligaţie încălcată pe care fiecare o lasă succesorului”, arată iniţiatorii moţiunii simple, citați de news.ro.

AUR îi reproşează ministrului Finanțelor prezentarea selectivă a situaţiei finanţelor publice.

„În timp ce se laudă cu reducerea deficitului bugetar la 3,81% din PIB în primele 9 luni, omite să prezinte estimarea deficitului calculat potrivit metodologiei European System of Accounts (ESA). Altfel spus, românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului”, spune AUR în textul moţiunii.

Este prima moțiune depusă de la învestirea guvernului condus de Luca Niculescu.