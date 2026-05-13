Alexandru Rafila confirmă că a fost implicat într-un accident rutier în Capitală. Un alt șofer a ajuns la spital / Cum s-a produs impactul, potrivit Poliției

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a confirmat miercuri seară, pentru HotNews, că a fost implicat într-un accident de circulație, în Capitală. El a precizat că a fost vorba despre o ușoară tamponare, iar celălalt șofer a mers la spital pentru evaluare.

„Da, este adevărat, a fost un accident de circulație, o tamponare, la plecarea de la sol, cu o viteză mică, de 10-15 km/h”, a declarat Alexandru Rafila, contactat de HotNews.

Fostul oficial guvernamental a confirmat și informația că o altă persoană – șoferul celeilalte mașini – a fost dus la o unitate medicală.

„S-a dus pentru o evaluare la spital, el aparent nu avea nimic, pentru că a durat… până a ajuns la spital destul de mult. Important e să fie bine. E bine, în primul rând, pentru el (că a mers la spital, n.r.). Este vorba despre șoferul mașinii din față, nu avea pasager, era o mașină… un taxi tip Uber. Da, a fost dus la spital, pentru o evaluare, pentru că, așa aparent, nu mi-am dat seama că ar avea probleme. Nu vreau să fac niciun fel de comentariu, important e că e bine”, a mai spus, pentru HotNews, fostul ministru.

Alexandru Rafila a precizat că el nu a pățit nimic și a insistat că „impactul a fost foarte mic, aproape după plecarea de la sol, la o distanță de 10 metri”.

TVR Info și G4Media au scris, anterior în cursul serii de miercuri, că fostul ministru a fost implicat într-un accident rutier, la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului din București.

Potrivit informațiilor TVR Info, în accident au fost implicate patru autovehicule, iar din primele verificări a rezultat șoferul în cauză era chiar fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Anunțul Poliției Rutiere

„În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule.

În urma accidentului rutier o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis, într-un comunicat, Poliția Rutieră.

Conducătorii mașinilor implicate au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Poliția Rutieră nu a menționat numele persoanelor implicate în accident.