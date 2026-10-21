Alexandru Rogobete anunță „un audit serios” la CNAS. „Nu îmi aduc aminte în ultimii 10 ani să fi avut o asemenea criză”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că sectorul are nevoie de circa 11,5 miliarde de lei pentru plata facturilor restante și închiderea anului.

Rogobete a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că Ministerul Sănătății are nevoie de 1,2 miliarde de lei din suma totală, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de restul sumei.

„Întreg domeniul sănătății are nevoie de aproximativ 11,5 miliarde de lei pentru plata facturilor restante, și există facturi restante către furnizori, începând cu luna iulie, în special la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și pentru închiderea anului”, a spus oficialul social-democrat.

Alexandru Rogobete îl critică pe fostul șef al CNAS

El l-a criticat pe Horațiu Moldovan, care și-a anunțat demisia de la conducerea CNAS, pe fondul deciziei PNL de a intra în opoziție și al retragerii demnitarilor susținuți de partid.

„Voi începe un audit serios la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (…). Cel mai bun lucru întâmplat în Sănătate în ultima săptămână este că președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și-a dat demisia. Este o criză fără precedent în programele naționale de sănătate (…), programele de oncologie, diabet, boli cardiovasculare, programe gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu îmi aduc aminte în ultimii 10 ani să fi avut o asemenea criză. Incompetența, și o spun cu responsabilitate, a fostului președinte, Horațiu Moldovan, de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dus în acest punct și în această presiune”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a spus că speră că rectificarea bugetară va fi făcută săptămâna viitoare.

„Pentru unitățile de primiri urgențe, dacă întârzie rectificarea bugetară mai mult de o săptămână, două, voi solicita bani din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, pentru alocarea imediată către unitățile de primiri urgențe. Există o rezolvare, fac apel la calm. Sigur, situația nu este roz, dar oamenii trebuie să știe că monitorizăm. Am solicitat, în această seară, către toate unitățile de primiri urgențe din România un necesar urgent de medicamente și materiale critice”, a mai declarat Rogobete.