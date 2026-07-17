Doi foști miniștri PSD, în pelerinaj la Muntele Athos. „Funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne”

Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan au publicat vineri, pe Facebook, imagini din timpul unui pelerinaj pe Muntele Athos, unde s-au întâlnit cu părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul. Postările celor doi foști miniștri PSD au venit separat și aproape simultan.

„Astăzi am avut onoarea de a mă întâlni cu Protosul Sfântului Munte Athos, Părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul, cu care am vorbit, simplu, despre bine”, a scris Alexandru Rogobete, care a fost ministru al Sănătății în Guvernul Bolojan până când a PSD a decis să-i retragă sprijinul premierului, iar miniștrii PSD au demisionat.

În continuare, Rogobete a spus că a petrecut timp alături de călugări, „într-un loc în care liniștea spune mai mult decât o mie de cuvinte”.

„Mă întorc de la Athos mai liniștit, mai împăcat și mai hotărât. Cu fața către oameni. Cu credința că România are nevoie de mai puțină învrăjbire și de mai multă bunătate, de mai puțin zgomot și de mai multă construcție. Iar eu voi încerca, în fiecare zi, să nu uit ceea ce am simțit aici: că funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne”, a încheiat Rogobete.

Bogdan Ivan: „Am vorbit despre România”

La 10 minute de la postarea lui Rogobete, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a anunțat și el că a fost pe Muntele Athos.

„Astăzi am avut bucuria să îl întâlnesc pe Liderul spiritual al Muntelui Athos, Protos Gheronda Gheorghe Vatopedinul”, a scris Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Ivan a spus că a avut o întâlnire „pe care cuvintele nu o pot cuprinde”.

„Am vorbit despre România, care este foarte apreciată în Sfântul Munte, dar și despre oamenii din Bistrita-Năsăud și Transilvania, care au contribuit la crearea țării noastre. Despre Sfântul Munte nu poți vorbi prea mult. Trebuie să vii aici și să trăiești măcar câteva zile alături de călugării de pe cel mai sfânt loc de pe pământ”, a mai scris Bogdan Ivan.