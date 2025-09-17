„Alexei a fost otrăvit”. Văduva lui Navalnîi anunță că două teste făcute în străinătate confirmă uciderea în închisoare a liderului opoziției ruse / Reacția Kremlinului

Iulia Navalnaia spune că testele au fost făcute pe probe biologice prelevate de la Navalnîi și scoase ilegal din țară în 2024, scrie Reuters. Kremlinul a negat că ar fi comandat uciderea acestuia.

Iulia Navalnaia, soția fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, a declarat miercuri că testele de laborator efectuate în străinătate au arătat că acesta a fost otrăvit.

Navalnîi a murit pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare rusă de la Cercul Polar Arctic, lipsind opoziția de cel mai carismatic și popular lider.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că nu are cunoștință despre afirmațiile făcute de Iulia Navalnaia.

Navalnaia a acuzat în repetate rânduri regimul lui Vladimir Putin că i-a ucis soțul, o afirmație pe care Kremlinul o respinge ca fiind absurdă.

Miercuri, ea a postat un clip pe platforma X în care a spus că materialul biologic provenit de la Navalnîi a fost scos ilegal din țară în 2024 și că două laboratoare au examinat aceste probe.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Alexei a fost ucis. Mai precis, a fost otrăvit”, a spus Navalnaia.

Ea a cerut laboratoarelor să facă publice concluziile lor cu privire la „adevărul incomod”. Navalnaia nu a specificat ce otravă au găsit laboratoarele.

„Știm totul despre ultima lui zi”

Anul trecut, ea a respins informațiile furnizate de anchetatorii ruși, potrivit cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

Agențiile de informații americane au stabilit că președintele Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit AP și Wall Street Journal.

Într-o postare pe Facebook, fostul colaborator al lui Navalnîi, Leonid Volkov, a vorbit și el despre anunțul făcut de Iulia Navalnaia.

„Alexei Navalnîi a fost ucis din ordinul lui Vladimir Putin pe 16 februarie 2024. Ucis într-un mod dureros, prin otrăvire. Și indiferent câte documente medicale sunt extrase, indiferent câte urme sunt șterse, știm totul despre ultima lui zi și despre modul în care a fost ucis”, a scris el.

Moartea lui Navalnîi

Alexei Navalnîi a murit la 16 februarie în colonia penală „Lupul Polar” din localitatea Harp, așezarea Kharp, regiunea Iamalo-Neneț. Potrivit autorităților, politicianului i s-a făcut rău în timpul unei plimbări, după care și-a pierdut cunoștința. Medicii sosiți la fața locului au încercat să îl resusciteze, dar nu au reușit.

După aceea, trupul neînsuflețit al lui Navalnîi a fost dus la morga din orașul arctic Salekhard. Reprezentanții Comitetului de Investigații au anunțat că vor trebui să efectueze analize, care vor dura 14 zile. În același timp, rudelor și avocaților le-a fost refuzat accesul la cadavru.

Aceste acțiuni au provocat un val de nemulțumire în societate, iar pe 24 februarie, corpul opozantului a fost în cele din urmă predat mamei sale.

Cauza oficială a morții lui Navalnîi a fost aritmia, care s-a dezvoltat ca urmare a unei „boli combinate” și a dus la stop cardiac, declanșatorul acesteia fiind o creștere critică a tensiunii arteriale, potrivit autorităților ruse. În același timp, Comitetul de Investigații din Rusia a subliniat că moartea politicianului „nu este de natură criminală”.

Iulia Navalnaia a declarat că „Alexei nu a avut nicio boală de inimă în timpul vieții sale”.

Simptome ascunse

Publicația rusă de investigație The Insider a scris anul trecut că a obținut acces la sute de documente oficiale referitoare la moartea lui Alexei Navalnîi în colonia penală Lupul Polar, din luna februarie.

The Insider a scris că a obținut două versiuni ale deciziei prin care maiorul Alexander Varapaev a refuzat să deschidă un dosar penal în cazul morții lui Navalnîi, potrivit The Moscow Times.

Inițial, în documentul semnat de Varapaev se susținea că politicianul, înainte de moartea sa, „s-a întins pe podea, după care a început să se plângă de o durere ascuțită în abdomen”.

„A început o erupție reflexă a conținutului stomacului, au apărut convulsii și și-a pierdut cunoștința, ceea ce a fost raportat imediat personalului medical al penitenciarului”, se arată în primul document, potrivit publicației ruse de investigație.

Cu toate acestea, acest fragment a dispărut din versiunea finală a deciziei. În același timp, inventarul „obiectelor confiscate”, întocmit după moartea lui Navalnîi, care includea și „probe de vărsături”, a fost supus examinării. Nici analizele, nici conținutul stomacal nu au fost trecute în varianta oficială a documentului.