Alianța oligarhului fugar Ilan Șor nu va putea participa la alegerile din Republica Moldova. Decizie definitivă a instanței

Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a pus punct litigiului electoral privind participarea partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Magistrații au respins recursurile făcute de aceste formațiuni, scrie MOLDPRES, conform Agerpres.



Decizia confirmă hotărârile instanțelor inferioare și ale Comisiei Electorale Centrale, prin care cele trei partide – toate parte a Blocului politic al oligarhului pro-rus Ilan Șor – au fost excluse din competiția electorală.



Potrivit instanței, partidele vizate nu au prezentat documentația conform cerințelor legale, ceea ce a determinat respingerea definitivă a solicitărilor de a fi înregistrate în cursa electorală.



„(…) Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale ale libertății de exprimare și libertății de asociere sunt, de asemenea, nefondate. Dreptul de a fi ales nu este absolut, el poate fi condiționat de îndeplinirea unor cerințe legale obiective, nediscriminatorii și previzibile, menite să asigure integritatea procesului electoral. Măsura aplicată nu sancționează idei politice, nu dizolvă și nu interzice partidele, ci constată imposibilitatea participării la un anumit scrutin din cauza neîndeplinirii la timp a unei cerințe procedurale esențiale. Nu se poate reține nici discriminarea, deoarece toți potențialii competitori au fost supuși aceluiași regim legal, iar diferența de tratament derivă din diferența de conformare la obligațiile stabilite de lege (…)’, se menționează în hotărârea Curții Supreme de Justiție.



Astfel, Blocul „Șor” rămâne fără reprezentare directă la alegerile din 28 septembrie, iar membrii și simpatizanții acestuia nu vor putea concura sub sigla celor trei partide.



Decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă și produce efecte juridice imediate.

În luna iulie, Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chişinău, sesizată de Serviciul de Informaţii şi de Securitate (SIS), a stabilit implicarea directă a lui Ilan Şor, lider al partidului politic „Şor”, declarat neconstituţional prin hotărârea Curţii Constituţionale din 2023, în formarea aşa-numitului bloc electoral.

Blocul Victoria a organizat în 6 iulie la Moscova un congres în cadrul căruia oligarhul fugar Ilan Şor- condamnat definitiv în Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară – a anunţat intenţia blocului de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Autorităţile de la Chişinău au condamnat evenimentul politic organizat de blocul „Victoria” şi l-au calificat drept „un act de trădare de ţară”. De asemenea, după organizarea acestui congres, mai multe partide politice de la Chişinău au cerut autorităţilor să interzică participarea Blocului „Victoria” la alegerile parlamentare şi să investigheze implicarea politicienilor moldoveni în acţiuni „antistatale”.