Aliata europeană a lui Trump condamnă „cuvintele inacceptabile” ale președintelui SUA despre Papa Leon

Premierul italian Giorgia Meloni a condamnat luni remarcile făcute de președintele american Donald Trump despre Papa Leon, spunând că apelurile la pace pe care le transmite Suveranul Pontif sunt „corecte”.

„Consider cuvintele președintelui Trump despre Sfântul Părinte inacceptabile. Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să facă apel la pace și să condamne toate formele de război”, a declarat Giorgia Meloni într-un comunicat, potrivit AFP.

Meloni, care a cultivat relații strânse cu administrația Trump, nu este singurul lider politic italian care a criticat afirmațiile liderului american despre Papa Leon.

„Papa Leon este un lider spiritual pentru miliarde de catolici, dar dincolo de asta, dacă există o persoană care luptă pentru pace, aceea este Papa Leon, așa că a-l ataca nu pare nici înțelept, nici util”, a spus vicepremierul Matteo Salvini, citat de Reuters.

Totodată, fostul premier de centru-stânga Matteo Renzi a declarat că „au trecut secole de când nu s-a mai văzut un act atât de flagrant de agresiune împotriva Pontifului Roman”.

„El este, la urma urmei, un «constructor de punți», spre deosebire de Trump, un distrugător de relații și de civilizație. Singurul avantaj este acesta: Cei ca Trump vin și pleacă, papii rămân”, a afirmat Renzi.

Ce a spus Donald Trump despre Papa Leon

Președintele Statelor Unite a declarat că Suveranul Pontif este „groaznic”, duminică seară, în ceea ce a părut a fi un răspuns la criticile papei atât la adresa conflictului, cât și a politicilor de imigrare dure ale Casei Albe.

„Papa Leon este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în politica externă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media.

În replică, luni, Papa Leon a spus că intenționează să se pronunțe în continuare împotriva războiului.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a declarat Leon, primul papă american din istorie, pentru Reuters.