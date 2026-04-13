Aliații lui Viktor Orbán îl felicită pe Péter Magyar și anunță că sunt gata să colaboreze cu el

Peter Magyar, fotografiat în timpul unui discurs susținut pe 15 februarie 2026 la Budapesta, FOTO: Ferenc Isza / AFP / Profimedia Images

Prim-miniștrii din Slovacia, Cehia sau Italia, buni aliați ai liderului naționalist de la Budapesta, sunt gata să lucreze cu câștigătorul alegerilor de ieri, potrivit mesajelor citate de Reuters și Telex.

Prim-ministrul slovac Robert Fico l-a felicitat luni pe viitorul lider al Ungariei, Péter Magyar, oferindu-i posibilitatea unei „cooperări strânse”, și și-a exprimat în același timp recunoștința față de prim-ministrul în exercițiu Viktor Orbán, după alegerile de duminică.

Fico, un aliat cheie care îl susținuse deschis pe Orbán înainte de scrutin, a declarat că Slovacia este pregătită pentru relații strânse și că acțiunea comună în protejarea intereselor energetice rămâne un obiectiv.

Orbán a suferit o înfrângere majoră după 16 ani la putere în fața lui Magyar și a partidului său de centru-dreapta, Tisza, care a obținut o majoritate confortabilă de locuri în parlament.

„Cu tot respectul, iau act de decizia cetățenilor Ungariei și sunt pregătit pentru o cooperare intensă cu noul prim-ministru maghiar, pe care îl felicit pentru rezultatul alegerilor”, a declarat Fico într-un comunicat.

Sub conducerea lui Fico, care a revenit la putere în 2023, Slovacia a fost un aliat apropiat al Ungariei, ambele țări vecine menținând relații cordiale cu Moscova, opunându-se sancțiunilor Uniunii Europene și continuând achizițiile de petrol și gaze rusești.

Ambele țări au încercat să restabilească fluxurile de petrol rusesc prin conductele Drujba, scoase din funcțiune de la sfârșitul lunii ianuarie, după avariile despre care Kievul a afirmat că au fost cauzate de un atac rusesc.

Felicitări și de la premierul populist al Cehiei

Prim-ministrul ceh Andrej Babis, un alt susținător al lui Orbán, l-a felicitat la rândul său luni pe Péter Magyar și s-a angajat să coopereze.

„Nu a fost niciodată ușor să te confrunți cu un adversar atât de puternic precum Viktor Orbán, dar el a câștigat încrederea majorității maghiarilor și poartă mari speranțe și așteptări”, a declarat Babis pe X.

„El nu trebuie să dezamăgească. Respect rezultatul alegerilor și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră, deoarece relația dintre Ungaria și Republica Cehă este strânsă, iar eu voi colabora întotdeauna în mod constructiv cu oricine va fi ales de către alegători”, a spus Babis.

Magyar a promis o altă Ungarie în UE

Victoria lui Magyar poate însemna sfârșitul rolului antagonist al Ungariei în cadrul UE, deschizând posibil calea pentru deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, până acum blocat de Orbán, scrie Reuters.

Magyar a anunțat în noaptea alegerilor că Ungaria va fi un aliat puternic în UE și NATO și că primele vizite externe vor avea loc la Varșovia, Viena și apoi Bruxelles.

El a anunțat în același timp revitalizarea și extinderea formatului Visegrad (V4 – Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia).

Mesaj pentru Magyar de la Meloni, o altă susținătoare a lui Orbán

Viitorul prim-ministru maghiar a primit felicitări și de la Roma, de la o altă aliată a lui Orbán.

„Felicitări lui Péter Magyar pentru victoria sa clară în alegeri. Guvernul italian îi urează succes în activitatea sa”, a scris prim-ministra italiană Giorgia Meloni pe pagina sa de X.

O aliată importantă a lui Viktor Orbán, ea l-a sprijinit pe prim-ministrul maghiar în campanie.

Meloni i-a mulțumit lui Orbán pentru cooperarea intensă din ultimii ani. „Știu că va continua să-și servească țara cu fidelitate, chiar și din opoziție”, a spus ea.

În același timp, Meloni a spus că cele două țări sunt legate de o prietenie profundă. „Sunt încrezătoare că vom continua să cooperăm într-un spirit constructiv, în beneficiul popoarelor noastre și pentru a rezolva provocările comune la nivel european și internațional”, a spus ea.