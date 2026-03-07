Aliații SUA din Europa și Asia, îngrijorați că nu își vor mai primi armele americane cumpărate, din cauza războiului din Iran. Detalii de culise

Imagine de la lansarea unei rachete Tomahawk de pe distrugătorul USS Delbert D. Black al forțelor americane, în operațiunea împotriva Iranului, în martie 2026, dintr-o locație nedezvăluită. Credit: U.S Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Țări europene și asiatice aliate cu Statele Unite sunt îngrijorate că Pentagonul consumă atâta muniție în războiul din Orientul Mijlociu încât nu va mai avea îndeajuns pentru a le trimite armamentul pe care l-au comandat, a scris Politico.

Administrația Trump a pus o presiune politică mare pe aliați pentru a-i face să își mărească bugetele în sectorul apărării și pentru a-i face să cumpere armament american, de la interceptoare de apărare antiaeriană și până la bombe ghidate, însă acum consumă acele muniții în propriul război în Orientul Mijlociu, unde a lansat o ofensivă, alături de Israel, împotriva Iranului.

În aceste condiții, aliații Statelor Unite privesc cu neîncredere cum Pentagonul redirecționează transporturi de arme pentru războiul din Iran, îngrijorați că armele pe care Washingtonul i-a pus să le comande nu vor mai ajunge niciodată la ei, potrivit Politico.

„Nu ar trebui să fie un secret pentru nimeni faptul că munițiile care au fost și vor fi folosite sunt cele pe care toată lumea trebuie să le achiziționeze în cantități mari”, a declarat un oficial nord-european.

Oficial est-european: „Este foarte frustrant”

Trump a insistat că SUA are „o aprovizionare practic nelimitată”, dar declarațiile nu au liniștit prea mult temerile aliaților.

„Este foarte frustrant, vorbele nu se ridică la nivelul faptelor”, a declarat un oficial est-european, tot sub condiția anonimatului. „Este destul de clar pentru toată lumea că SUA își va pune propriile priorități, pe cele ale Taiwanului, Israelului și ale emisferei înaintea Europei”, a adăugat acesta.

Aliații din Pacific, unde China și-a construit cea mai mare marină militară de pe planetă și dispune acum de rachete cu care poate ataca trupele americane din Guam, sunt îngrijorați că Pentagonul își va consuma muniția în Iran și nu va mai avea destulă pentru a descuraja un eventual război în Asia.

„Cu cât conflictul este mai lung, durează mai mult, cu atât aprovizionarea cu muniții este mai urgentă și este inevitabil ca SUA să își mobilizeze activele externe pentru a susține operațiunea”, a explicat un diplomat asiatic din Washington, care a avertizat că acest lucru „gradul de pregătire” din regiune.

„Cantitatea enormă” de muniții provoacă îngrijorări și în SUA

Temeri legate de posibilitatea de a fi epuizate stocurile există și în SUA, unde unii dintre oficialii Pentagonului au lansat avertismente cu privire la starea stocurilor militare de muniții, au spus un consilier din Congresul SUA și alte două persoane familiarizate cu situația.

În această săptămână, oficiali din Pentagon au avertizat Congresul că armata SUA consumă „o cantitate enormă” de muniții în conflict, au declarat două dintre persoanele familiarizate cu conversațiile.

Consilierul din Congres informat de Pentagon a spus că SUA folosește rachete de precizie și interceptoare de ultimă generație într-un număr „înfricoșător de mare”. Este vorba inclusiv de rachete Tomahawk, Patriot PAC-3 și sisteme de apărare antiaeriană cu lansare de pe navă.