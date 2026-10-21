„Aliatul tăcut” al Rusiei. Polonia arată cu degetul spre rețelele sociale: „Nu fac nimic”

Platformele de social media sunt „aliatul tăcut” al Rusiei în „războiul digital” și nu fac nimic pentru a combate dezinformarea, a declarat miercuri ministrul polonez al Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, amenințând companiile cu amenzi dacă ignoră solicitările autorităților, potrivit Reuters.

Polonia și alte țări occidentale au acuzat în repetate rânduri Rusia că răspândește dezinformare pentru a provoca diviziuni și a destabiliza societățile occidentale. Moscova respinge acuzațiile și susține că liderii occidentali exagerează în mod deliberat amenințarea rusă pentru a-și servi propriile interese politice.

Datele Institutului Național de Cercetare NASK din Polonia arată că platformele au luat măsuri în mai puțin de un sfert dintre cele peste 65.000 de sesizări privind conturi false și dezinformare transmise în prima jumătate a anului 2026.

Discord, Google, Meta, X, Telegram și TikTok nu au răspuns imediat solicitărilor din partea Reuters de a comenta situația.

„Un război digital cu Rusia este în desfășurare, iar în cadrul acestuia există un front al dezinformării. Pe acest front, platformele de social media sunt un aliat tăcut al boților ruși și al GRU, serviciul de informații militare al Kremlinului”, a declarat Gawkowski.

„Platformele de social media nu fac nimic în privința asta”, a adăugat el, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit datelor NASK, platformele au șters 7% dintre conturile false și cazurile de dezinformare raportate și au aplicat măsuri de moderare în peste 17% dintre cazuri.

„Datele indică nu doar un eșec, ci și o acțiune deliberată din partea platformelor, care profită de pe urma dezinformării, o folosesc și o tratează ca pe o sursă de venit”, a afirmat ministrul polonez.

Gawkowski a mai spus că le-a cerut platformelor să înființeze echipe eficiente de moderare a conținutului, vorbitoare de limba poloneză, care să mențină o legătură directă și în timp real cu instituțiile care raportează astfel de materiale.

De asemenea, el a cerut eliminarea procedurilor de contestare pe care le-a descris drept fictive, ștergerea imediată a oricăror rețele de boți identificate și reducerea timpului de răspuns la toate sesizările de acest tip.

„În plus, am transmis clar că orice solicitare a autorităților lăsată fără răspuns de aceste platforme va declanșa proceduri pentru aplicarea unor sancțiuni financiare”, a mai declarat Gawkowski.

