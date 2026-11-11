Alice Huang: Iubita cu trecut întunecat și rețeaua din spatele scandalului Nvidia

Cu mult înainte ca numele ei să fie legat de Jensen Huang, puternicul șef al Nvidia, și de suspiciunile de spionaj, Alice Huang țesuse deja o rețea complexă de relații de afaceri, financiare și personale, scrie Financial Times.

O rețea care a început în centrele financiare ale Chinei, a trecut prin firme de investiții și antreprenori cu probleme cu autoritățile de reglementare și s-a încheiat pe piața inteligenței artificiale, aflată în rapidă creștere.

În centrul acestei rețele se afla o femeie cu o abilitate extraordinară de a stabili conexiuni și de a le transforma în oportunități de afaceri. Alături de ea, timp de aproape un deceniu, se afla un finanțator care fusese în mod repetat vizat de autoritățile de reglementare chineze. Iar la capătul firului, șeful celei mai valoroase companii de semiconductori din lume.

O nouă investigație a Financial Times aruncă lumină asupra trecutului lui Alice Huang, care până de curând a rămas în mare parte necunoscut publicului internațional.

Primul bărbat puternic din viața ei: Kang Wei

Înainte de a-l întâlni pe șeful Nvidia, Alice Huang își legase parcursul personal și profesional cu Kang Wei, fondatorul grupului de investiții Hexi Capital.

Cei doi au fost parteneri și parteneri de afaceri în cercurile financiare chineze timp de aproape un deceniu. Erau considerați un cuplu puternic , iar unii oameni din jurul lor credeau că erau căsătoriți.

Huang este descris de foștii colegi ca fiind extrovertit, ambițios și deosebit de eficient în stabilirea de contacte de afaceri. Kang, în schimb, era considerat mai introvertit.

Însă experiența sa în afaceri ridicase deja semne de întrebare serioase. Kang a fondat Hexi Capital în 2010, investind în companii de tehnologie, jocuri video și, mai târziu, în infrastructura centrelor de date.

În 2018 și 2025, autoritățile de reglementare chineze au dat amenzi în valoare totală de 2,9 milioane de yuani, aproximativ 435.000 de dolari.

Potrivit publicației financiare chineze Caixin, Kang a fost reținut la începutul acestui an, în cadrul unei anchete privind manipularea pieței bursiere. Financial Times scrie că nu poate confirma independent informațiile.

În ciuda conflictelor partenerului ei cu autoritățile, Alice Huang a continuat să facă afaceri cu el.

De la televiziunea de stat la marile firme financiare

Călătoria lui Alice Huang nu a început pe piața muncii sau în tehnologie. S-a născut într-o zonă rurală din provincia Hunan și a lucrat inițial ca jurnalistă pentru CCTV , rețeaua de televiziune de stat din China.

La mijlocul anilor 2000, s-a mutat la Hong Kong , unde a urmat studii postuniversitare la Universitatea Baptistă din Hong Kong.

O fostă colegă de clasă își amintește de ea ca fiind deosebit de simpatică și ambițioasă. Apoi a urmat intrarea ei în sectorul financiar.

Inițial a lucrat la HSBC, apoi a obținut o poziție de conducere la Citic Securities, una dintre cele mai mari case de brokeraj din China, în divizia de tranzacționare a creditelor. Acolo, potrivit lui Caixin, a intrat în contact cu Hexi Capital.

În 2015, s-a alăturat grupului de investiții al lui Kang Wei, începând un parteneriat care urma să capete atât o dimensiune comercială, cât și una personală.

Schimbarea de nume și mutarea la Singapore

Marea schimbare în domeniul afacerilor a avut loc atunci când inteligența artificială a început să atragă investiții uriașe. Alice Huang și-a dat seama că restricțiile SUA privind exporturile de procesoare Nvidia avansate către China creau o nouă piață : companiile chineze puteau căuta putere de calcul prin intermediul companiilor cu sediul în țări terțe.

Singapore și Malaezia au fost centre importante pentru această activitate. În 2023, Huang și partenerii ei au achiziționat Megaspeed filială a unei companii chineze de jocuri video din Singapore.

Scopul lor era să o transforme într-o companie care furnizează putere de calcul pentru aplicații de inteligență artificială. Ea a preluat o poziție de conducere.

Cam în aceeași perioadă, a avut loc o schimbare în identitatea ei personală. Alice Huang a început să folosească numele Alice Wong, adoptând versiunea cantoneză a numelui său de familie în loc de versiunea mandarină. Cei care o cunoșteau au speculat că schimbarea ar fi putut avea scopul de a face originile sale din China continentală mai puțin evidente. Financial Times subliniază că nu a putut confirma motivul real al schimbării.

Un alt element al rețelei corporative complexe a fost prezența surorii sale, Huang Yu, ca director și investitor în companii asociate cu ea și Kang.

Participarea persoanelor afiliate la acorduri corporative poate, în unele cazuri, să facă dificilă identificarea controlului efectiv. Cu toate acestea, nu există dovezi care să demonstreze că acesta a fost scopul participărilor specifice.

Clubul privat din Shanghai și investitorii în cipuri

Unul dintre cele mai revelatoare elemente ale anchetei Financial Times se referă la modul în care Huang și Kang i-au abordat pe investitori.

Într-un club privat de lângă Hotelul Radisson, într-o zonă populară din Shanghai, cei doi antreprenori își prezentau planurile de creare a unei infrastructuri de inteligență artificială în Asia de Sud-Est.

Clădirea cu trei etaje găzduise anterior un proeminent om de afaceri colonial. Acolo, într-un mediu luxos și discret, Huang a primit potențiali investitori și parteneri de afaceri.

O fostă colegă de-a ei spune că avea o abilitate excepțională de a-și transforma cunoștințele în afaceri.

La începutul anului 2025, potrivit Financial Times, cei doi le ofereau investitorilor din China accesul lor la procesoarele grafice mult căutate de Nvidia.

În același timp, el și-a promovat relațiile de afaceri strânse cu Alibaba.

Un element a rămas însă în afara prezentărilor: cei doi parteneri nu le-au dezvăluit investitorilor că au menținut și o relație personală.

Alibaba și intrarea în lumea Nvidia

Conexiunea cu Alibaba s-a dovedit crucială pentru credibilitatea Megaspeed. Conform anchetei, Alice Huang a participat la una dintre primele întâlniri ale companiei cu directorii Nvidia în 2023.

Jensen Huang nu a fost prezent la acea întâlnire. Megaspeed și-a prezentat apoi capacitățile de afaceri, invocând relația și contractul său cu Alibaba.

În 2024, grupul chinez de comerț electronic a oferit finanțare companiei Megaspeed prin intermediul unei companii cu sediul în Singapore.

Relația cu unul dintre cele mai mari grupuri tehnologice din China a conferit prestigiu unei companii relativ noi care încerca să obțină acces pe una dintre cele mai căutate piețe din lume.

Alibaba nu a răspuns solicitărilor Financial Times de a comenta relația sa de afaceri cu Megaspeed.

În același timp, au rămas semne de întrebare cu privire la momentul exact în care Huang a părăsit Hexi Capital. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Financial Times că aceasta a plecat în 2017 și că nici ea, nici Kang nu mai lucrau acolo.

Cu toate acestea, un investitor căruia i-a prezentat o propunere de afaceri a raportat că folosea cărți de vizită Hexi chiar și în 2025.

Relația cu Jensen Huang și suspiciunile de spionaj

Cariera în afaceri a lui Alice Huang a căpătat un cu totul alt sens atunci când au ieșit la iveală informații despre relația ei cu șeful Nvidia.

Nu se știe exact când cunoștința lor s-a transformat într-o relație romantică. Jensen Huang a recunoscut că a avut o aventură extraconjugală, fără a numi cealaltă persoană.

Financial Times relatează că Alice Huang, în timp ce lucra la Megaspeed, a atras interesul agențiilor de informații americane, care cred că a ajuns să acționeze ca o colaboratoare pentru agenția de securitate a statului chinez, MSS.

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Cazul este complicat și mai mult de informațiile despre anchetele din Singapore privind posibilul trafic ilegal de procesoare avansate către China.

În octombrie 2025, autoritățile singaporeze au anunțat că anchetează Megaspeed, fiind suspectate de contrabandă cu cipuri.

Potrivit unei persoane care o cunoaște pe Alice Huang, MSS-ul chinez a solicitat informații despre ea, activitățile sale comerciale și conexiunile sale la începutul acestui an, după ce ancheta din Singapore a fost făcută publică.

Nu este clar dacă autoritățile chineze au suspectat-o ​​de vreo infracțiune.

Ministerul chinez de Externe a respins luni acuzațiile de spionaj, numindu-le nefondate și calomnioase.

Dispariția din viața publică și urmele șterse

Din octombrie 2025, când a fost anunțată ancheta privind Megaspeed, Alice Huang nu a mai apărut în public, potrivit Financial Times.

Cei care o cunosc cred că s-a întors în China. Reporterii ziarului britanic au încercat să o contacteze, dar fără succes.

Conturile ei de WeChat și de e-mail au fost șterse și nu a putut fi contactată telefonic.

Nici Kang Wei nu a răspuns încercărilor de a o contacta. Absența ei din viața publică lasă fără răspuns întrebări critice despre rolul său la Megaspeed, relațiile sale de afaceri și acuzațiile care o leagă de serviciile de informații chineze.

Un web care atinge inima inteligenței artificiale

Povestea lui Alice Huang nu este doar povestea unei femei despre care se presupune că a avut o relație romantică cu unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri de pe planetă.

Este vorba despre călătoria de la televiziunea de stat chineză internaționale la piețele financiare , de la un grup de investiții cu probleme de conformitate la infrastructura de inteligență artificială și de la contactele de afaceri cu Alibaba la relația cu Nvidia.

Dezvăluirile Financial Times scot în evidență o rețea de relații personale, dețineri corporative și interese comerciale, în care adevărata amploare a interconexiunilor nu este întotdeauna ușor de surprins.

Asta nu înseamnă că fiecare relație sau tranzacție este ilegală. Nici că acuzațiile de spionaj au fost dovedite.

Înseamnă, însă, că cazul depășește cu mult limitele unui scandal personal.

În centrul problemei se află accesul la tehnologia americană avansată, restricțiile la export către China, opacitatea anumitor structuri de afaceri și granițele dintre relațiile personale și deciziile strategice ale celor mai mari companii de tehnologie.