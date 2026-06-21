Alina Gorghiu anunță câți liberali vor face parte din guvernul Veștea. Lista miniștrilor va fi trimisă luni Parlamentului

Deputatul liberal Alina Gorghiu, care îl susţine pe premierul desemnat Adrian Veştea, a afirmat, la Antena 3, că guvernul pe care acesta îl va propune va avea cinci portofolii alocate Partidului Naţional Liberal.

Alina Gorghiu a refuzat să precizeze câte portofolii ar urma să aibă PSD, spunând că „este treaba domniilor lor” să facă anunţuri în acest sens, informează News.ro.

Gorghiu este de părere că preşedintele Nicuşor Dan a ales „cea mai bună variantă dintre variantele pe care le avea în discuţie”, având în vedere că Veştea este liberal, iar România se află într-o „fundătură”.

Gorghiu susţine că lista de miniştri şi programul de guvernare ar urma să ajungă luni în Parlament.

Alina Gorghiu face parte din grupul de liberali cărora li s-a dat un ultimatum să demisioneze din partid, în caz contrar urmând să fie excluși din partid.

„Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligațiile de a apăra interesele politice ale PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”, a anunțat Robert Sighiartău.

Congresul le solicită acestora demisia din calitatea de membri ai PNL până mâine, la ora 12.00.

„Dacă nu își prezintă demisia până pe 22 iunie la ora 12.00, Congresul mandatează Biroul Permanent pentru declanșarea procedurilor de excludere”, a precizat deputatul.

„Dacă eu sunt în situaţia aceasta de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu este pentru că e foarte stăpân pe situaţie, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier liberal mâine va fi învestit în Parlamentul României şi că situaţia României va fi deblocată”, a spus Alina Gorghiu.

Întrebată dacă va fonda un alt partid, Gorghiu a răspuns: „Vom reveni în PNL pentru că PNL este un partid istoric, care ştie ce înseamnă legea, respectul de sine, libertatea de exprimare şi de conştiinţă”.