Alina Gorghiu, un nou atac la adresa conducerii PNL. „Nu poți să vorbești despre identitate liberal-conservatoare”

Deputatul PNL Alina Gorghiu afirmă că despre viitorul PNL a aflat de la TV, iar că partidul merge pe liste comune cu USR s-a comunicat public ca un fapt împlinit, fără nicio dezbatere internă.

„Despre viitorul Partidului Naţional Liberal am aflat de la TV. Da, aţi auzit foarte bine, de la televizor. Că partidul merge pe liste comune cu USR, ni s-a comunicat public, oameni buni, ca un fapt împlinit, fără nicio dezbatere internă, fără o decizie a organismelor statutare, fără o consultare cu organizaţiile judeţene, ce să mai zic de consultări cu primarii, cu membrii de partid obişnuiţi”, arată Alina Gorghiu într-o postare pe Facebook.

„Un partid liberal-conservator, să ştiţi că îşi ia întotdeauna deciziile în interior, prin dezbatere, prin vot şi nu le află colegii din partid de la emisiuni. Să fim serioşi, nu poţi să vorbeşti despre identitate liberal-conservatoare exact în propoziţia în care anunţi liste comune cu USR”, mai spune Alina Gorghiu.

Afirmațiile care i se impută lui Bolojan

Declarația la care se referă Gorghiu îi aparține președintelui PNL Ilie Bolojan, într-o emisiune la B1 TV, din 13 iulie.

Întrebat dacă ia în calcul ca la următoarele alegeri PNL să aibă liste comune cu USR și Forța Dreptei Ilie Bolojan a răspuns: „În mod evident, e nevoie de o formulă de coagulare, în așa fel încât să avem un pol de modernizare, iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forțele politice care au aceeași viziune”.

Deși nu a dat detalii, Bolojan a sugerat că o alianță electorală ar putea fi instituită pentru viitoarele alegeri locale, alianță în care partidele componente să aibă candidați comuni.

„Vă rog să vă gândiți că la vot din primul tur, atunci când ai alegeri, de exemplu, când intră candidatul care are cel mai mare număr de voturi, dacă sunt mai mulți candidați și voturile se împart, nu faci decât să-l avantajezi pe cel care este în funcție. Și atunci, acest lucru trebuie făcut din aproape în aproape”, crede Bolojan.

În schimb, liberalul crede că fiecare partid care ar putea să intre în acest pol, trebuie să aibă un profil distinct și să-și păstreze identitatea.

„Noi nu dorim să fim clonele nimănui, nici alții să fie clonele noastre. Noi ne dorim să ne susținem această identitate liberal-conservatoare, să-i reprezentăm pe cetățenii care cred în aceste valori, pe oamenii care lucrează pe cinstite în România, pe antreprenorii români, pe oamenii serioși, în așa fel încât să reunim electorate și să avem capacitatea de a face ceea ce trebuie pentru România. Altfel, e foarte greu cu 15% să livrezi rezultate care necesită ponderi de 30, 40, 50% (în Parlament)”, a detaliat liderul PNL.