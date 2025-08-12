„Allah este lesbiană”. Mesajul care a trimis o militantă feministă din Maroc în arest

O militantă feministă din Maroc, Ibtissame Lachgar, a fost arestată pentru „lezarea religiei islamice” după publicarea pe rețelele sociale a unei fotografii socotită blasfemiatoare, informează AFP. La sfârșitul lunii iulie, femeia de 50 de ani a postat o fotografie în care apărea cu un tricou pe care scria „Allah este lesbiană”.

Fotografia era însoțită de un text în care Islamul era etichetat „ca orice ideologie religioasă”, drept „fascist, falocrat și misogin”.

Reținută duminică, Ibtissame Lachgar a fost pusă marți sub acuzare pentru „lezarea religiei islamice” și plasată în arest preventiv. Fapta este prevăzută în articolul 267-5 din Codul Penal marocan și sancționată cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare dacă fapta este comisă în public, „inclusiv prin mijloace electronice”.

Apărătorii drepturilor omului denunță acest articol ca fiind de natură să afecteze libertatea de exprimare.

Postarea a generat reacții pe rețelele sociale, mulți internauți cerând arestarea femeii. Într-o postare pe Facebook, Lachgar a afirmat că este hărțuită online și că a primit „mii de amenințări cu violul, moarte, chemări la linșaj sau la lapidare”.

Data la care va începe procesul său nu a fost încă anunțată.

Lachgar este printre fondatorii, în 2009, a Mișcării Alternative pentru Libertățile Individuale. Printre acțiunile sale cele mai cunoscute este un picnic organizat în 2009, în timpul Ramadanului, pentru a apăra dreptul de a nu posti în acea perioadă, în condițiile în care legea sancționează orice musulman care încalcă ostentativ postul, fără un motiv religios valabil.