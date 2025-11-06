Altex și Media Galaxy au pornit a doua etapă Black Friday 2025. Ce reduceri promit companiile

Altex, Media Galaxy și Brico Depot au început joi a doua etapă din campania de Black Friday, etapă care va ține până în 12 noiembrie. Companiile promit „reduceri de până la 50%, la sute de mii de articole”.

eMAG va organiza Black Friday pe 7 noiembrie, iar compania promite că toate produsele vor ajunge la clienți până pe 22 noiembrie. În ofertă sunt 2,2 milioane de produse.

Flanco a pornit campania de reduceri pe 24 octombrie și o va încheia în ultima zi de noiembrie.

Altex a derulat prima etapă Black Friday 2025 începând cu data de 30 octombrie, iar pentru etapa care se termină pe 12 noiembrie promite „promoții la sute de mii de articole, de la telefoane, laptopuri și televizoare smart, până la electrocasnice mari și mici, cosmetice, jucării, mobilier, anvelope și trotinete”.

Produsele sunt disponibile online, în magazine, dar și în aplicațiile mobile Altex și Brico Depot.