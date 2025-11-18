Am 45+ ani. Ar trebui să-mi schimb cariera sau să cer o mărire de salariu până nu mi se închide fereastra de oportunitate?

De ce vârsta 45–55 de ani, deși e esențială în carieră, de multe ori e cea mai prost gestionată perioadă la job?

La un moment dat între 45 și 55 de ani, aproape orice salariat ajunge la o întrebare inconfortabilă: Mai este asta cariera potrivită pentru mine sau ar trebui să cer o mărire de salariu cât încă mai am putere de negociere?

HotNews a stat de vorbă cu mai multe persoane de peste 55 de ani, aflate la aproximativ 10 ani înainte de vârsta de pensionare, care au întâmpinat dificultăți în a-și găsi un loc de muncă din cauza lipsei competențelor digitale, dar și a condițiilor de muncă disponibile pentru această categorie de vârstă.

Nu este un clișeu al „crizei de mijloc”. E o combinație de economie, demografie și psihologie care comprimă un interval critic ce poate decide securitatea financiară pentru următorii 25–30 de ani.

Cercetările din țările OCDE arată un tipar clar: veniturile cresc în anii 30 și începutul anilor 40, stagnează spre finalul anilor 40 și încep să scadă după 55. Angajatorii preferă — uneori explicit, alteori tacit — angajați mai tineri, mai ieftini, mai „maleabili”. În același timp, oamenii de vârstă mijlocie se confruntă cu tot felul de presiuni financiare: credite, părinți în vârstă, copii adolescenți, costuri medicale.

De aceea, intervalul 45–55 devine un punct de inflexiune.

Dacă jobul tău acum ți se pare stabil, să nu crezi că va rămâne așa. Datele sugerează prudență: automatizarea și AI afectează mai mult specialiștii de vârstă mijlocie decât cei aflați la început. Disponibilizările vizează adesea salariile mari. Experiența e adesea subevaluată într-o cultură corporativă care recompensează viteza, nu profunzimea.

În acest context, a rămâne „pe loc” poate să pară sigur – dar îți poate reduce opțiunile fără să-ți dai seama.

De reținut: Populația în vârstă de peste 65 de ani care va lucra în 2035 se va tripla ca număr față de cei de 65+ care lucrează acum, a explicat într-o discuție cu HotNews prof. dr. Cătălin Ghinăraru, bazându-se pe datele Cedefop, una dintre agențiile descentralizate ale Uniunii Europene care face periodic proiecții pe piața muncii. Ca pondere în populație, seniorii vor depăși pragul de 30%, confirmând procesul de îmbătrânire severă a țării.

Când are sens să schimbi cariera

„Eu pot să muncesc și să învăț repede, sunt un om pe care te poți baza,” spune Elisabeta, care are puțin peste 55 de ani și este din Vaslui. Elisabeta face parte dintre cei peste 45.000 de șomeri cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, adică aproximativ 17% din totalul șomerilor din România și care reprezintă o categorie vulnerabilă a societății românești. Așa reiese dintr-un studiu lansat ca parte a unui demers mai amplu dedicat sprijinirii grupurilor vulnerabile din România.

În fapt, este vorba despre o categorie de oameni care ar avea încă multe de oferit societății, dar care se află în situația de a nu avea suficiente ocazii să o mai facă. „Iau fiecare zi așa cum vine, că eu mi-s așa, mai tare de felul meu. Nu mă enervez niciodată, nici nu mă supăr. Încerc să găsesc o cale ca să rezolv ce am de rezolvat,” spune Elisabeta. După ce a lucrat 18 ani ca asistent maternal, a trebuit să plece din țară, căutându-și de lucru în altă parte a lumii.

Schimbarea de carieră la 45 sau 50 de ani deseori, e o strategie inteligentă. Este justificată când: industria în care lucrezi se restrânge, perspectivele de avansare sunt mici sau simți că ești subutilizat.

Când este mai inteligent să negociezi o mărire

Pentru multe persoane, problema nu este cariera, ci nivelul de compensație.

Negocierea funcționează cel mai bine când:

Compania are rezultate bune.

Ai preluat responsabilități suplimentare fără recunoaștere formală.

Concurenții plătesc mai mult pentru roluri similare.

Ai rezultate măsurabile în ultimele 12–18 luni. Dar aici cheia este momentul. Dacă salariul ți-a fost înghețat ani la rând, o discuție la 52 sau 55 de ani devine mai dificilă. Angajatorii presupun că ești mai puțin mobil — și deci mai puțin dispus să pleci.

Trei pași inteligenți înainte să decizi

Evaluează-ți competențele pentru următorii 10 ani, nu pentru ultimii 10

Care dintre abilitățile tale vor conta în 2035? Care nu? Răspunsul îți arată dacă ai nevoie de o schimbare, de o mărire sau de un plan de re-skilling.

2. Compară-ți valoarea de piață

Majoritatea oamenilor își subestimează valoarea cu 20–40%.

Pentru asta, caută anunțuri, vorbește cu recrutorii, studiază rapoarte salariale, întreabă colegi din industrie.

3. Calculează impactul financiar al fiecărei opțiuni

O mărire de 10–15%, menținută timp de 10 ani, valorează mai mult decât multe schimbări de carieră.

Dar o schimbare într-un domeniu cu creștere mai rapidă poate dubla câștigurile pe termen lung.