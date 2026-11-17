Chiar dacă copiii mei sunt la liceu și la gimnaziu, le pun pachet în fiecare zi. Ar putea foarte bine să își cumpere ceva în drum spre școală, dar am destule argumente pentru a nu-i încuraja să facă asta. Nu le fac caserole cu fructe în formă de steluțe și nici nu le pun cine știe ce specialități, dar simplul fapt că știu ce mănâncă îmi dă un pic de liniște. Un alt motiv este că de la magazinele din preajma școlii nu ar avea variante tocmai sănătoase și ar sfârși prin a mânca chipsuri sau tot felul de dulciuri colorate. Am făcut un calcul pentru a vedea cât costă să îi oferi copilului un pachet cât mai echilibrat, cu cât mai puține alimente procesate. Rezultatul m-a surprins.

Am doi copii de 13 și 18 ani, fată și băiat. Ambii fac sport intensiv. Alexandru are trei antrenamente pe săptămână, iar Amalia, cinci. Amândoi au nevoie de mese consistente, care să le asigure energia necesară pentru școală și antrenamente. Încerc să le ofer alimente hrănitoare, pentru a nu fi tentați să-și potolească foamea cu chipsuri și ursuleți gumați. Amalia învață de dimineață până la prânz, așa că pachetul ei conține micul-dejun și o gustare. Alexandru învață de la prânz până seara la șase, dar este foarte selectiv în ceea ce privește mâncarea, așa că trebuie să combin cele câteva ingrediente pe care le agreează. Misiune grea!

Pachetul pentru liceu

Pentru Amalia, cel mai des, pachetul conține o omletă din 3 ouă și mozzarella rasă, care este baza. Lângă ea mai adaug, în funcție de preferințele din ziua respectivă, biluțe de mozzarella sau alt tip de brânză, fâșii de bacon, felii de avocado, roșii cherry, ardei gras sau rondele de castravete.

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