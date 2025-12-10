„Am dat ordinul”. Retragere parțială din orașul-cheie aflat sub sub asediul rușilor. Explicațiile generalului Sîrskîi în fața jurnaliștilor

Un soldat ucrainean din regiunea Zaporojie trage, cu un obuzier D-30 de 122 mm, asupra pozițiilor trupelor ruse în direcția orașului Pokrovsk. Donețk, Ucraina, pe 20 noiembrie 2025. FOTO: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Trupele ucrainene controlează o parte din orașul Pokrovsk din regiunea Donețk, aflat sub asediul forțelor ruse de la jumătatea lunii noiembrie, dar unele unități au primit ordin să se retragă în afara orașului de pe poziții impracticabile în ultima săptămână, a afirmat marți comandantul armatei Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit Reuters.

Însă Oleksandr Sîrskîi, în declarații făcute în fața jurnaliștilor ucraineni, a spus că situația de la Pokrovsk, un centru logistic cheie, care a fost practic distrus după multe luni de atacuri rusești, rămâne dificilă, Rusia concentrând o forță de 156.000 de soldați în jurul acestuia.

Citat de postul public de televiziune Suspilne, Sârskîi a declarat că forțele ucrainene au înregistrat progrese de la jumătatea lunii noiembrie. Armata rusă a susținut săptămâna trecută că forțele sale au cucerit Pokrovskul, dar oficialii ucraineni au negat această afirmație.

„Inițial, în toamnă, trupele noastre nu erau prezente în Pokrovsk, deoarece posibilitățile noastre erau limitate. Dar, începând cu 15 noiembrie, ca urmare a acțiunilor ofensive, am securizat aproximativ 13 kilometri pătrați (5 mile pătrate)”, a spus Sîrskîi.

„Continuăm să controlăm partea de nord a orașului, aproximativ până la linia ferată. În plus, la vest de Pokrovsk, am eliberat și controlăm aproximativ 54 de kilometri pătrați”, a adăugat șeful armatei ucrainene

Trupele ruse, a spus el, continuă să fie concentrate în zonă, sub acoperirea ploii și a ceții.

„În același timp, am dat ordinul, acum câteva zile, să retragem trupele noastre de la aproximativ 5-7 km (3-4 mile) de Pokrovsk, unde rămăseseră”, a precizat el. „Rotația nu mai era posibilă, iar inamicul se strecura printre ei. Nu mai avea rost să-i ținem acolo”, a explicat generalul.

Pokrovsk se află în centrul unei ofensive lungi și lente a forțelor ruse prin regiunea Donețk din estul Ucrainei, Moscova anunțând, în ultima perioadă, capturarea de noi sate de mai multe ori pe săptămână.

Luna trecută, Moscova a afirmat că forțele sale au cucerit și orașul Kupiansk, situat mai la nord, care a fost în mare parte distrus, afirmație negată de asemenea de către armata ucraineană.

În versiunea lui despre întâlnirea cu jurnaliștii ucraineni, Sîrskîi a afirmat, într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram, că Rusia folosește dezinformarea pentru a distorsiona situația și pentru a crea un pericol suplimentar la adresa trupelor Kievului „în zonele în care acestea au restabilit controlul”.