Am folosit noul iPhone 18 Pro Max timp de o lună. Câteva concluzii, în newsletter-ul Good Tech de pe 21 octombrie

Dacă la începutul lunii septembrie testam telefoanele Google Pixel 11 Pro, acum a venit rândul noului iPhone 18 Pro Max al celor Apple. Pentru transparență totală: ceea ce urmează nu este o reclamă, ci experiența mea personală, din viața de zi cu zi, folosind acest telefon. Apple nu a influențat în niciun fel redactarea acestui text. Ca să citiți articolul, trebuie să vă abonați la newsletter-ul Good Tech.

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Contextul e puțin inedit pentru că, de data asta, modelul Pro Max nu e vedeta noului line-up de iPhone-uri. Anul acesta se află în umbra mult mai discutatului iPhone Duo. Însă cum noul telefon pliabil de la Apple pleacă de la un preț inaccesibil pentru majoritatea oamenilor (cea mai ieftină variantă e peste 12.000 de lei), cel mai probabil tot modelele Pro și Pro Max vor rămâne cele folosite de majoritatea oamenilor.

Noul iPhone 18 Pro Max cu câteva setări destul de interesante la care putem umbla atunci când vrem să folosim camera, cu promisiunea unui procesor care ajută la un dispozitiv care se încălzește mai greu și o durată de viață a bateriei mai lungi.

Realitatea e că, dincolo de specificații și de comparațiile cu generația precedentă, un telefon este, în primul rând, o unealtă. Ne ajută zilnic în diverse task-uri: să comunicăm, să fotografiem, să ne orientăm prin oraș, să lucrăm, să ne organizăm etc.

Un telefon nou ar trebui să facă măcar unele dintre aceste lucruri mai ușoare. Atfel, putem confunda noutatea cu progresul. Toate detaliile, în ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech.