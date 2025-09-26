Un băiat palestinian privește spre spitalul al-Awda din centrul Fâșiei Gaza, pe 24 septembrie 2025, în timp ce Israelul continuă ofensiva aeriană și terestră pentru a captura orașul Gaza. Foto: Eyad BABA / AFP / Profimedia

Un tânăr de 15 ani din Gaza a povestit pentru CNN cum a fost introdus în frigiderul morgii după ce fusese lovit de un șrapnel israelian.

La început, personalul medical a crezut că Majd Alshaghnobi a fost ucis.

El aștepta să primească făină, la fel ca mulți alți copii din nordul Gazei, când, în februarie 2024, la sensul giratoriu Kuwait, un șrapnel israelian i-a sfâșiat fața, provocându-i leziuni la maxilar și la partea inferioară a gurii.

„Cineva m-a târât și m-a dus într-un loc sigur”, a povestit luni băiatul de 15 ani pentru CNN. „Am fost pus în frigiderul morgii, pentru că au crezut că sunt mort. Dar apoi mi-am mișcat mâna și i-am alertat că sunt în viață.”

Medicii palestinieni l-au dus repede într-o bucătărie pentru a-i coase rănile, deoarece nu erau suficiente săli de operație la Spitalul Baptist Al-Ahli din orașul Gaza – într-o scenă tensionată de triaj imposibil și improvizație medicală, care se repeta în toată zona. În cele din urmă, Majd a mers singur prin cartiere distruse și puncte de control militare, înainte de a se reuni cu mama sa în orașul Khan Younis, din sudul țării.

„A fost dificil”, își amintește Majd. „Eram foarte speriat, pentru că israelienii erau acolo.” Acesta a ajuns în Marea Britanaie unde recent a suferit o operație de reconstrucție facială.

Peste 50.000 de copii au fost uciși sau răniți, potrivit agenției ONU pentru copii. Gaza are cel mai mare număr de copii amputați pe cap de locuitor din întreaga lume, a declarat miercuri șeful agenției ONU pentru refugiații palestinieni, Philippe Lazzarini, scrie CNN.

Aproape doi ani de bombardamente și restricții la frontieră în urma atacurilor conduse de Hamas pe 7 octombrie 2023 au distrus sistemul de sănătate palestinian și au îngreunat accesul pacienților la îngrijiri medicale. Peste 700 de persoane au murit în așteptarea evacuării medicale din Gaza, dintre care aproape 140 de copii, a declarat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a ONU pe 10 septembrie.

Israelul a atacat 38 de spitale din Gaza începând cu 7 octombrie 2023, potrivit dr. Munir Al-Bursh, directorul general al Ministerului Sănătății din enclavă. Cel puțin 1.723 de lucrători din domeniul sănătății au fost uciși, a declarat acesta marți. Israelul susține de ani de zile că luptătorii Hamas se adăpostesc în spitale și alte locuri civile pentru a evita atacurile israeliene. Hamas a respins în repetate rânduri aceste acuzații.