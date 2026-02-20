„Am fost până la ANAF. Avem un draft”- parlamentarii de la Putere lucrează la o amnistie fiscală pentru patronii de firme mici puși de Fisc să plătească TVA din urmă

Un parlamentar de la Putere a dezvăluit, vineri, pentru StartupCafe.ro că la un palier al coaliției de guvernare se lucrează la o propunere de lege prin care să beneficieze de amnistie fiscală acei patroni de firme mici care s-au trezit recent cu decizii de impunere prin care ANAF le cere sume și de zeci de mii de euro, TVA pe ultimii 6 ani, pe care ei nu l-au încasat de la clienți, în situația în care Fiscul le suspendase codul de TVA.

