„Am fost până la ANAF. Avem un draft”- parlamentarii de la Putere lucrează la o amnistie fiscală pentru patronii de firme mici puși de Fisc să plătească TVA din urmă

Site-ul ANAF. Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Un parlamentar de la Putere a dezvăluit, vineri, pentru StartupCafe.ro că la un palier al coaliției de guvernare se lucrează la o propunere de lege prin care să beneficieze de amnistie fiscală acei patroni de firme mici care s-au trezit recent cu decizii de impunere prin care ANAF le cere sume și  de zeci de mii de euro, TVA pe ultimii 6 ani, pe care ei nu l-au încasat de la clienți, în situația în care Fiscul le suspendase codul de TVA. 

