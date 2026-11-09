Am întrebat trei părinți cât plătesc pe meditații pentru admiterea în școli de top. „Am cheltuit peste 10.000 de lei pentru a intra în clasa a V-a la Colegiul Moisil”

Admiterea la un colegiu național în clasa a V-a sau la un liceu de top însemnă, pentru unele familii, ani de pregătire suplimentară, vacanțe cu meditații în program și mii de lei cheltuiți. Unii copii încep să se pregătească încă din clasele primare, cu mult înainte de examene. Am vorbit cu trei părinți și doi profesori despre timpul, banii și efortul din spatele unui loc la o școală căutată.

Părinții apelează la meditații din diverse motive. Cei mai mulți o fac în clasa a VIII-a și a XII-a pentru examenele naționale, însă există copii care primesc lecții în particular încă din școala primară și pe tot parcursul gimnaziului. În unele cazuri, părinții vor pur și simplu să se asigure că fiul sau fiica nu rămâne în urmă. În altele, e vorba de obiective punctuale: loc pe podium la competiții și olimpiade ori accesul în școli unde ultima media de admitere este puțin sub 10.

„Pentru admiterea la colegii, lucrul trebuie început din clasa a III-a”

Profesorul de matematică Andrei Dobre, de la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești, spune că pentru admiterea în clasa a V-a la clasele de matematică ale colegiilor naționale se cere, în general, o pregătire de performanță. Aceasta, explică profesorul, se formează în timp. De aceea, el recomandă inclusiv ca elevii să participe la concursuri încă din clasele primare. Pentru admiterea la colegii de top, profesoara Otilia Iamandi din Iași consideră că lucrul ar trebui început încă din clasa a III-a. La fel, pregătirea pentru concursuri nu se poate face exclusiv înaintea competițiilor. Ea spune că elevii trebuie să se familiarizeze nu doar cu un anumit tip de probleme, ci și cu încadrarea în timp pentru rezolvarea lor. „Pregătirea trebuie să includă și o etapă dedicată dezvoltării vitezei de lucru, fără a compromite corectitudinea rezolvărilor”, spune profesoara.

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