„Am plâns peste program și au dat amendă” – o participantă la comemorarea Colectiv, unde jandarmii au dat amendă pentru depășirea timpului

Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Foto: Adelina Mărăcine / HotNews

Momentul în care organizatorul a fost amendat cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare” a fost filmat, iar pe imagini se poate observa că manifestanții erau pașnici, era liniste și nu se scanda nimic.

„Am plâns peste program și au dat amendă. Jandarmeria a considerat că s-a depășit programul în care aveam voie să plângem morții de la #Colectiv și să aprindem lumânări. Cât cinism, câtă nerușinare, câtă durere. Asta-i țara…”, a scris Oana Matei, vineri dimineață, pe Facebook, citată de publicația B365.

Oana Matei a fost una dintre cele câteva sute de persoane care au participat joi seară, în București, la manifestația organizată în memoria victimelor de la Colectiv.

Evenimentul s-a terminat neașteptat: Marian Rădună, unul dintre organizatorii manifestației, a fost amendat de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru că „s-a depășit ora de comemorare”. Amenda a fost semnată după ora 23:00, când, potrivit lui Rădună, aproximativ 25 de persoane care aprindeau lumânări și păstrau un moment de reculegere.

Momentul amenzii a fost filmat, iar pe imagini se poate observa că manifestanții erau pașnici și nu se scanda nimic.

„N-aș vrea să generalizăm pentru cǎ îi face rău societății”

Vineri dimineață, Mihai Rădună a revenit, pe Facebook, cu mulțumiri pentru desfășurarea evenimentului, reiterând litera legii în baza căreia i s-a dat amendă: „Tot legea 60 spune ca sunt interzise două adunări publice în același loc. Marșul avea finalitate când ajungeam noi la Colectiv, lucru care s-a și întâmplat din punct de vedere legal, pentru cǎ exista cealaltă adunare publică”.

El mai spune că a purtat conversații cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Jandarmeriei.

„Să știți cǎ în ultimii ani am colaborat excelent cu cei din Jandarmeria Română, Poliția Română, Pompieri și toți cei din Ministerul Afacerilor Interne, România și n-aș vrea să generalizăm pentru cǎ îi face rău societății. Am discutat încă de dimineață cu oameni din conducerea MAI și a Jandarmeriei Române, oameni pe care-i apreciez și cu care am colaborat bine. Peste tot se fac greșeli! Știu cǎ nu este drept, doar cǎ trebuie să corectăm greșelile”, a mai scris Mihai Rădună pe rețeaua de socializare.

Ce a spus Jandarmeria

„Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică”, a spus vineri Jandarmeria, care a confirmat că a lansat o cercetare internă.

Cercetarea a intervenit pentru că, susține instituția, „Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor”.

La finalul comunicatului, Jandarmeria a spus că: „Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”.