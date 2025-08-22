„Am plecat în vacanță cu un singur copil. Cu celălalt plec data viitoare”. Ce avantaje au vacanțele unu-la-unu

Pare de neimaginat să pleci în vacanță doar cu unul dintre copii și să-l lași pe celălalt acasă. Totuși, tot mai mulți părinți fac exact asta – un trend recent în parenting pune accentul pe vacanțele „unu-la-unu” (părinte-copil) sau „doi-la-unu” (ambii părinți cu unul dintre copii) – mai ales când cei mici au vârste diferite. De ce aleg părinții această abordare și ce efecte are asupra celor mici? Specialiștii spun că timpul dedicat separat fiecărui copil poate aduce beneficii neașteptate, de la o legătură părinte-copil mai puternică până la copii mai încrezători, care nu simt de gelozie față de frații lor. Sunt, desigur, și unele riscuri atunci când părinții aleg acest mod de a petrece vacanțele, așa cum există și destule voci care critică noua modă.

Pe TikTok, în paginile din Wall Street Journal sau pe bloguri de parenting din întreaga lume se vorbește tot mai des despre vacanțele dedicate fiecărui copil al familiei: călătorii în care fiecare copil este vedeta propriei aventuri. Ideea a stârnit controverse aprinse, dar psihologii și studiile arată că beneficiile sunt incontestabile. Iar pentru părinții din România, conceptul poate fi aplicat chiar și cu resurse minime, în forme mai simple, dar cu impact real.

Povestea care a aprins dezbaterea

O tânără mamă din Marea Britanie a stârnit o adevărată furtună pe internet după ce a povestit pe TikTok decizia neașteptată de a pleca în vacanță doar cu bebelușul familiei, lăsându-și acasă copilul mai mare, în vârstă de doi ani. „Îți lași primul copil acasă ca să-l duci pe al doilea în prima lui vacanță, unde toată atenția poate fi asupra lui, nu asupra fratelui mai mare”, a explicat ea, în timp ce imaginile arătau cum părinții se bucurau de clipe liniștite la terasă, cu cel mic alături.

