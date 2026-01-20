Am întrebat ChatGPT care sunt mesajele „ascunse” din comunicatul BNR. Iată ce mi-a răspuns

BNR a vrut, de fapt, să transmită trei mesaje reale, dar le-a ascuns în limbaj tehnic și formule prudente.

Primul mesaj: „Nu vă entuziasmați, dobânzile NU scad prea curând.”

Deși în comunicatul prin care anunță menținerea dobânzii-cheie la 6,5% Banca Centrală nu menționează asta direct, tonul e clar: inflația e încă ridicată, mai ales cea „de bază”, prețurile nu s-au domolit, în special pe partea de servicii, economia nu e suficient de stabilă și, în plus, există riscuri externe.

Traducere sinceră: „Încă nu avem spațiu să relaxăm politica monetară. Cine așteaptă rate mai mici la credite mai are de așteptat”.

Acesta era principalul lucru pe care îl aveau de comunicat piețelor, băncilor, statului și populației.

Al doilea mesaj: „Nu ne jucăm cu încrederea în leu”

Comunicatul Băncii Naționale este scris ca pentru un public invizibil format din: investitori, agenții de rating, piețe valutare, instituții internaționale.

BNR transmite: „suntem prudenți, nu facem pași hazardat, monitorizăm riscurile și rămânem independenți”.

Traducere sinceră: „Ținem ancorată încrederea în moneda națională și în instituția noastră. Nu vă temeți, nu vom face mișcări bruște”.

Este un mesaj politico-diplomatic pentru partenerii din exterior, nu pentru românii din țară.

Mesajul nr. 3: „Nu ne puneți în cârcă inflația, nu noi facem taxele și bugetul”

BNR face un lucru foarte interesant: trimite mingea spre Guvern. Cum? Menționează consolidarea fiscală, vorbește despre condiții bugetare și amintește de fondurile UE și de reformele necesare.

Traducere sinceră: „Inflația nu se rezolvă doar cu dobânzi – și politica fiscală are un rol. Nu ne uitați pe noi cu dobânzile sus în timp ce bugetul pompează bani în economie”.

E modul elegant de a spune: „Dacă Guvernul nu strânge șurubul, nu putem noi să scădem dobânzile”.

Deci, ce a vrut să spună cu adevărat BNR?

Dacă ar fi fost scris pentru oameni, comunicatul ar suna așa: „Inflația încă e mare, economia e fragilă, riscurile sunt multe. Dobânzile rămân sus, deocamdată. Nu ne cereți relaxare dacă fiscalitatea e expansionistă. Și vrem să arătăm piețelor că suntem serioși.”